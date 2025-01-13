https://ria.ru/20250113/pokhischenie-1993456161.html

Жителя Орловской области задержали по обвинению в похищении человека

Жителя Орловской области задержали по обвинению в похищении человека - РИА Новости, 13.01.2025

Жителя Орловской области задержали по обвинению в похищении человека

Жителя Малоархангельского района Орловской области задержали по обвинению в похищении местной жительницы, которую он, по данным следствия, запер у себя дома,... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T13:02:00+03:00

2025-01-13T13:02:00+03:00

2025-01-13T13:02:00+03:00

происшествия

малоархангельский район

россия

орловская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Жителя Малоархангельского района Орловской области задержали по обвинению в похищении местной жительницы, которую он, по данным следствия, запер у себя дома, заведено уголовное дело, мужчина помещен под стражу, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Орловской области. "Житель Малоархангельского района обвиняется в похищении человека. Следственными органами СК России по Орловской области расследуется уголовное дело по факту похищения жительницы Малоархангельского района области, по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека)", – говорится в сообщении. По данным следователей, житель деревни Александровка Малоархангельского района похитил местную жительницу, применив насилие и угрожая ей убийством. Он удерживал ее у себя дома, запретив свободно передвигаться. Однако женщине удалось убежать и сообщить о преступлении правоохранителям, добавили в ведомство. "В настоящее время в результате совместных с сотрудниками МВД России мероприятий мужчина задержан следователем. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления", – говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что суд удовлетворил ходатайство следователя, поместив обвиняемого под стражу.

https://ria.ru/20241224/peterburg-1990985523.html

https://ria.ru/20250109/ubiystvo-1992901407.html

малоархангельский район

россия

орловская область

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происшествия, малоархангельский район, россия, орловская область, следственный комитет россии (ск рф)