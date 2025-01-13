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Жителя Орловской области задержали по обвинению в похищении человека - РИА Новости, 13.01.2025
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13:02 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/pokhischenie-1993456161.html
Жителя Орловской области задержали по обвинению в похищении человека
Жителя Орловской области задержали по обвинению в похищении человека - РИА Новости, 13.01.2025
Жителя Орловской области задержали по обвинению в похищении человека
Жителя Малоархангельского района Орловской области задержали по обвинению в похищении местной жительницы, которую он, по данным следствия, запер у себя дома,... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T13:02:00+03:00
2025-01-13T13:02:00+03:00
происшествия
малоархангельский район
россия
орловская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Жителя Малоархангельского района Орловской области задержали по обвинению в похищении местной жительницы, которую он, по данным следствия, запер у себя дома, заведено уголовное дело, мужчина помещен под стражу, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Орловской области. "Житель Малоархангельского района обвиняется в похищении человека. Следственными органами СК России по Орловской области расследуется уголовное дело по факту похищения жительницы Малоархангельского района области, по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека)", – говорится в сообщении. По данным следователей, житель деревни Александровка Малоархангельского района похитил местную жительницу, применив насилие и угрожая ей убийством. Он удерживал ее у себя дома, запретив свободно передвигаться. Однако женщине удалось убежать и сообщить о преступлении правоохранителям, добавили в ведомство. "В настоящее время в результате совместных с сотрудниками МВД России мероприятий мужчина задержан следователем. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления", – говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что суд удовлетворил ходатайство следователя, поместив обвиняемого под стражу.
https://ria.ru/20241224/peterburg-1990985523.html
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малоархангельский район
россия
орловская область
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происшествия, малоархангельский район, россия, орловская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Малоархангельский район, Россия, Орловская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Орловской области задержали по обвинению в похищении человека

В Орловской области задержали мужчину по обвинению в похищении женщины

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Жителя Малоархангельского района Орловской области задержали по обвинению в похищении местной жительницы, которую он, по данным следствия, запер у себя дома, заведено уголовное дело, мужчина помещен под стражу, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Орловской области.
"Житель Малоархангельского района обвиняется в похищении человека. Следственными органами СК России по Орловской области расследуется уголовное дело по факту похищения жительницы Малоархангельского района области, по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека)", – говорится в сообщении.
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По данным следователей, житель деревни Александровка Малоархангельского района похитил местную жительницу, применив насилие и угрожая ей убийством. Он удерживал ее у себя дома, запретив свободно передвигаться. Однако женщине удалось убежать и сообщить о преступлении правоохранителям, добавили в ведомство.
"В настоящее время в результате совместных с сотрудниками МВД России мероприятий мужчина задержан следователем. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что суд удовлетворил ходатайство следователя, поместив обвиняемого под стражу.
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ПроисшествияМалоархангельский районРоссияОрловская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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