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Свыше 25 тысяч госпитализаций провел центр паллиативной помощи Подмосковья - РИА Новости, 13.01.2025
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Новости Подмосковья
 
11:48 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/podmoskove-1993439051.html
Свыше 25 тысяч госпитализаций провел центр паллиативной помощи Подмосковья
Свыше 25 тысяч госпитализаций провел центр паллиативной помощи Подмосковья - РИА Новости, 13.01.2025
Свыше 25 тысяч госпитализаций провел центр паллиативной помощи Подмосковья
Координационный центр паллиативной помощи Подмосковья провел более 25 тысяч госпитализаций в 2024 году, сообщил министр здравоохранения Московской области... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T11:48:00+03:00
2025-01-13T11:48:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Координационный центр паллиативной помощи Подмосковья провел более 25 тысяч госпитализаций в 2024 году, сообщил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин. "В прошлом году в Подмосковье заработали 36 школ паллиативного пациента. Кроме того, в Московской области работают интернет-портал, горячая линия по приему обращений, отделения в стационарах, кабинеты в поликлиниках, а также выездные патронажные бригады, оказывающие медицинскую помощь на дому. Всего с начала года центр провел более 25 тысяч госпитализаций", - сказал Забелин, слова которого цитирует пресс-служба регионального минздрава. В ведомстве напомнили, что в Московской области работает координационный центр с круглосуточной многоканальной горячей линией по оказанию паллиативной помощи детям и взрослым региона. Его сотрудники координируют работу патронажных бригад, помогают оперативно маршрутизировать пациентов, отвечают на вопросы, волнующие родственников.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Свыше 25 тысяч госпитализаций провел центр паллиативной помощи Подмосковья

В прошлом году в Подмосковье заработали 36 школ паллиативного пациента

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиБрошюра центра паллиативной помощи
Брошюра центра паллиативной помощи - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Брошюра центра паллиативной помощи
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Координационный центр паллиативной помощи Подмосковья провел более 25 тысяч госпитализаций в 2024 году, сообщил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
"В прошлом году в Подмосковье заработали 36 школ паллиативного пациента. Кроме того, в Московской области работают интернет-портал, горячая линия по приему обращений, отделения в стационарах, кабинеты в поликлиниках, а также выездные патронажные бригады, оказывающие медицинскую помощь на дому. Всего с начала года центр провел более 25 тысяч госпитализаций", - сказал Забелин, слова которого цитирует пресс-служба регионального минздрава.
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В ведомстве напомнили, что в Московской области работает координационный центр с круглосуточной многоканальной горячей линией по оказанию паллиативной помощи детям и взрослым региона. Его сотрудники координируют работу патронажных бригад, помогают оперативно маршрутизировать пациентов, отвечают на вопросы, волнующие родственников.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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