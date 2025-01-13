https://ria.ru/20250113/podmoskove-1993439051.html

Свыше 25 тысяч госпитализаций провел центр паллиативной помощи Подмосковья

Свыше 25 тысяч госпитализаций провел центр паллиативной помощи Подмосковья - РИА Новости, 13.01.2025

Свыше 25 тысяч госпитализаций провел центр паллиативной помощи Подмосковья

Координационный центр паллиативной помощи Подмосковья провел более 25 тысяч госпитализаций в 2024 году, сообщил министр здравоохранения Московской области... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T11:48:00+03:00

2025-01-13T11:48:00+03:00

2025-01-13T11:48:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Координационный центр паллиативной помощи Подмосковья провел более 25 тысяч госпитализаций в 2024 году, сообщил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин. "В прошлом году в Подмосковье заработали 36 школ паллиативного пациента. Кроме того, в Московской области работают интернет-портал, горячая линия по приему обращений, отделения в стационарах, кабинеты в поликлиниках, а также выездные патронажные бригады, оказывающие медицинскую помощь на дому. Всего с начала года центр провел более 25 тысяч госпитализаций", - сказал Забелин, слова которого цитирует пресс-служба регионального минздрава. В ведомстве напомнили, что в Московской области работает координационный центр с круглосуточной многоканальной горячей линией по оказанию паллиативной помощи детям и взрослым региона. Его сотрудники координируют работу патронажных бригад, помогают оперативно маршрутизировать пациентов, отвечают на вопросы, волнующие родственников.

https://ria.ru/20250110/podmoskove-1993121967.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)