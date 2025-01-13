https://ria.ru/20250113/peterburg-1993534213.html

В Петербурге две пассажирки автобуса получили ожоги

В Петербурге две пассажирки автобуса получили ожоги - РИА Новости, 13.01.2025

В Петербурге две пассажирки автобуса получили ожоги

Две пассажирки автобуса в Санкт-Петербурге получили ожоги после того, как проехались на сидячих местах, полиция организовала проверку, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T19:14:00+03:00

2025-01-13T19:14:00+03:00

2025-01-13T19:14:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

кировский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Две пассажирки автобуса в Санкт-Петербурге получили ожоги после того, как проехались на сидячих местах, полиция организовала проверку, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. По данным ведомства, в субботу в полицию Кировского района Петербурга поступила телефонограмма о госпитализации в состоянии средней тяжести 57-летней женщины с ожогами. "Было установлено, что пострадавшая получила травмы во время поездки, присев на сиденье в салоне автобуса, двигавшегося от станции метро Московская до проспекта Ветеранов... Аналогичные травмы были зафиксированы еще у одной пассажирки данного автобуса – 33-летней женщины", – говорится в сообщении. По обоим фактам полицией проводится проверка. По информации интернет-газеты "Фонтанка", обе женщины получили ожоги из-за того, что на сиденье оказалась пролитое бытовое химическое средство. Официальным подтверждением этих данных РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20241018/peterburg-1978710863.html

санкт-петербург

кировский район

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происшествия, санкт-петербург, кировский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия