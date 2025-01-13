https://ria.ru/20250113/oskorblenie-1993549870.html

В Турции резко отреагировали на оскорбление Джонсона в адрес Путина

В Турции резко отреагировали на оскорбление Джонсона в адрес Путина - РИА Новости, 13.01.2025

В Турции резко отреагировали на оскорбление Джонсона в адрес Путина

Читатели портала Haber7 раскритиковали брань бывшего премьера Британии Бориса Джонсона в адрес президента России Владимира Путина. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T22:09:00+03:00

2025-01-13T22:09:00+03:00

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Читатели портала Haber7 раскритиковали брань бывшего премьера Британии Бориса Джонсона в адрес президента России Владимира Путина.Джонсон в интервью Delfi нецензурно высказался о Путине и заявил, что "Эстония, Латвия, Литва и Украина не являются частью Российской империи"."Россия одержала победу века над Великобританией, США, Западом. Крах Запада и западного блока неизбежен. Трепыхания принесут им лишь еще больше боли", — написал комментатор."Вот чудак, наговорил спьяну, идиот", — высказался другой."Великобритания доказала, насколько она мелка. Великая Россия может только посмеяться в ответ на эти заявления", — подметил пользователь."Есть ли больший идиот, чем ты сам?.." — задался вопросом читатель."Идиотские слова самого идиотского премьер-министра идущей вслед за США идиотской Великобритании", — прокомментировали в Сети.Путин во время подведения итогов прошлого года напомнил о вкладе Джонсона в продолжение украинского конфликта. Стороны достигли договоренностей в Стамбуле в конце 2022 года, но после приезда бывшего премьера Британии Украина решила воевать "до последнего украинца", пояснил российский лидер.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250113/konflikt-1993473911.html

https://ria.ru/20250112/dzhonson-1993316648.html

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в мире, россия, сша, борис джонсон, владимир путин, турция