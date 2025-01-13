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В Турции резко отреагировали на оскорбление Джонсона в адрес Путина - РИА Новости, 13.01.2025
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22:09 13.01.2025 (обновлено: 22:11 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/oskorblenie-1993549870.html
В Турции резко отреагировали на оскорбление Джонсона в адрес Путина
В Турции резко отреагировали на оскорбление Джонсона в адрес Путина - РИА Новости, 13.01.2025
В Турции резко отреагировали на оскорбление Джонсона в адрес Путина
Читатели портала Haber7 раскритиковали брань бывшего премьера Британии Бориса Джонсона в адрес президента России Владимира Путина. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T22:09:00+03:00
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в мире
россия
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Читатели портала Haber7 раскритиковали брань бывшего премьера Британии Бориса Джонсона в адрес президента России Владимира Путина.Джонсон в интервью Delfi нецензурно высказался о Путине и заявил, что "Эстония, Латвия, Литва и Украина не являются частью Российской империи"."Россия одержала победу века над Великобританией, США, Западом. Крах Запада и западного блока неизбежен. Трепыхания принесут им лишь еще больше боли", — написал комментатор."Вот чудак, наговорил спьяну, идиот", — высказался другой."Великобритания доказала, насколько она мелка. Великая Россия может только посмеяться в ответ на эти заявления", — подметил пользователь."Есть ли больший идиот, чем ты сам?.." — задался вопросом читатель."Идиотские слова самого идиотского премьер-министра идущей вслед за США идиотской Великобритании", — прокомментировали в Сети.Путин во время подведения итогов прошлого года напомнил о вкладе Джонсона в продолжение украинского конфликта. Стороны достигли договоренностей в Стамбуле в конце 2022 года, но после приезда бывшего премьера Британии Украина решила воевать "до последнего украинца", пояснил российский лидер.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250113/konflikt-1993473911.html
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в мире, россия, сша, борис джонсон, владимир путин, турция
В мире, Россия, США, Борис Джонсон, Владимир Путин, Турция

В Турции резко отреагировали на оскорбление Джонсона в адрес Путина

© AP Photo / Alberto PezzaliПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Alberto Pezzali
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Читатели портала Haber7 раскритиковали брань бывшего премьера Британии Бориса Джонсона в адрес президента России Владимира Путина.
Джонсон в интервью Delfi нецензурно высказался о Путине и заявил, что "Эстония, Латвия, Литва и Украина не являются частью Российской империи".
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Журналист жестко раскритиковал политику Запада по украинскому конфликту
Вчера, 14:39
"Россия одержала победу века над Великобританией, США, Западом. Крах Запада и западного блока неизбежен. Трепыхания принесут им лишь еще больше боли", — написал комментатор.
"Вот чудак, наговорил спьяну, идиот", — высказался другой.
"Великобритания доказала, насколько она мелка. Великая Россия может только посмеяться в ответ на эти заявления", — подметил пользователь.
"Есть ли больший идиот, чем ты сам?.." — задался вопросом читатель.
"Идиотские слова самого идиотского премьер-министра идущей вслед за США идиотской Великобритании", — прокомментировали в Сети.
Путин во время подведения итогов прошлого года напомнил о вкладе Джонсона в продолжение украинского конфликта. Стороны достигли договоренностей в Стамбуле в конце 2022 года, но после приезда бывшего премьера Британии Украина решила воевать "до последнего украинца", пояснил российский лидер.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреРоссияСШАБорис ДжонсонВладимир ПутинТурция
 
 
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