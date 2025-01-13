В Британии выпустили памятную монету к 75-летию Оруэлла
Британский монетный двор выпустил монету к 75-летию со дня смерти Оруэлла
© Фото : Royal MintПамятная монета номиналом в два фунта стерлингов, приуроченная к 75-летию со дня смерти Джорджа Оруэлла
Памятная монета номиналом в два фунта стерлингов, приуроченная к 75-летию со дня смерти Джорджа Оруэлла
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Королевский монетный двор Великобритании объявил о выпуске памятной монеты номиналом в два фунта стерлингов, приуроченной к 75-летию со дня смерти Джорджа Оруэлла, автора антиутопий "1984" и "Скотный двор".
Роману "1984" посвящен реверс монеты с изображением глаза, похожий на объектив камеры, который окружает цитата "Большой брат наблюдает за тобой". Надпись по канту монеты гласит: "Есть правда и есть неправда".
Художник Генри Грей заявил, что дизайн монеты основан на теме тоталитаризма, которая занимает центральное место в творчестве Оруэлла.
"С телефонами и камерами, которые повсюду в вашем доме, вы действительно осознаете, как за вами наблюдают… Вот почему глаз на монете не реалистичный, у него нет ресниц, потому что я хотел, чтобы он был монокулярным. Это почти как объектив камеры, который смотрит на вас все время", - рассказал художник на сайте Монетного двора.
По данным сети книжных магазинов "Читай-город — Буквоед", в 2022 году антиутопия Оруэлла "1984" была самой продаваемой книгой в России, а в 2023 году занимала шестое место.
Британец нашел в поле древнюю монету ценой в целое состояние
24 октября 2024, 04:05