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В Британии выпустили памятную монету к 75-летию Оруэлла - РИА Новости, 13.01.2025
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12:01 13.01.2025 (обновлено: 12:14 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/oruell-1993443409.html
В Британии выпустили памятную монету к 75-летию Оруэлла
В Британии выпустили памятную монету к 75-летию Оруэлла - РИА Новости, 13.01.2025
В Британии выпустили памятную монету к 75-летию Оруэлла
Королевский монетный двор Великобритании объявил о выпуске памятной монеты номиналом в два фунта стерлингов, приуроченной к 75-летию со дня смерти Джорджа... РИА Новости, 13.01.2025
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Королевский монетный двор Великобритании объявил о выпуске памятной монеты номиналом в два фунта стерлингов, приуроченной к 75-летию со дня смерти Джорджа Оруэлла, автора антиутопий "1984" и "Скотный двор". Роману "1984" посвящен реверс монеты с изображением глаза, похожий на объектив камеры, который окружает цитата "Большой брат наблюдает за тобой". Надпись по канту монеты гласит: "Есть правда и есть неправда". Художник Генри Грей заявил, что дизайн монеты основан на теме тоталитаризма, которая занимает центральное место в творчестве Оруэлла. "С телефонами и камерами, которые повсюду в вашем доме, вы действительно осознаете, как за вами наблюдают… Вот почему глаз на монете не реалистичный, у него нет ресниц, потому что я хотел, чтобы он был монокулярным. Это почти как объектив камеры, который смотрит на вас все время", - рассказал художник на сайте Монетного двора. По данным сети книжных магазинов "Читай-город — Буквоед", в 2022 году антиутопия Оруэлла "1984" была самой продаваемой книгой в России, а в 2023 году занимала шестое место.
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великобритания, россия, джордж оруэлл (эрик артур блэр), в мире
Великобритания, Россия, Джордж Оруэлл (Эрик Артур Блэр), В мире
В Британии выпустили памятную монету к 75-летию Оруэлла

Британский монетный двор выпустил монету к 75-летию со дня смерти Оруэлла

© Фото : Royal MintПамятная монета номиналом в два фунта стерлингов, приуроченная к 75-летию со дня смерти Джорджа Оруэлла
Памятная монета номиналом в два фунта стерлингов, приуроченная к 75-летию со дня смерти Джорджа Оруэлла - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© Фото : Royal Mint
Памятная монета номиналом в два фунта стерлингов, приуроченная к 75-летию со дня смерти Джорджа Оруэлла
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Королевский монетный двор Великобритании объявил о выпуске памятной монеты номиналом в два фунта стерлингов, приуроченной к 75-летию со дня смерти Джорджа Оруэлла, автора антиутопий "1984" и "Скотный двор".
Роману "1984" посвящен реверс монеты с изображением глаза, похожий на объектив камеры, который окружает цитата "Большой брат наблюдает за тобой". Надпись по канту монеты гласит: "Есть правда и есть неправда".
Художник Генри Грей заявил, что дизайн монеты основан на теме тоталитаризма, которая занимает центральное место в творчестве Оруэлла.
"С телефонами и камерами, которые повсюду в вашем доме, вы действительно осознаете, как за вами наблюдают… Вот почему глаз на монете не реалистичный, у него нет ресниц, потому что я хотел, чтобы он был монокулярным. Это почти как объектив камеры, который смотрит на вас все время", - рассказал художник на сайте Монетного двора.
По данным сети книжных магазинов "Читай-город — Буквоед", в 2022 году антиутопия Оруэлла "1984" была самой продаваемой книгой в России, а в 2023 году занимала шестое место.
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