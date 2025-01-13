https://ria.ru/20250113/okna-1993482421.html

Более 3 тыс новых окон установили в многоквартирных домах в Москве в 2024 г

Более 3 тыс новых окон установили в многоквартирных домах в Москве в 2024 г - РИА Новости, 13.01.2025

Более 3 тыс новых окон установили в многоквартирных домах в Москве в 2024 г

Более трех тысяч новых окон в местах общего пользования многоквартирных домов установили в Москве в 2024 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T15:27:00+03:00

2025-01-13T15:27:00+03:00

2025-01-13T15:27:00+03:00

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Более трех тысяч новых окон в местах общего пользования многоквартирных домов установили в Москве в 2024 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В 2024 году в рамках реализации программы капитального ремонта жилого фонда специалисты комплекса городского хозяйства Москвы установили 3097 новых окон в 69 многоквартирных домах. Они обновили фасады, крыши и подъезды многоквартирных домов, а также различные инженерные системы", - говорится в сообщении. В рамках работы по замене окон специалисты демонтируют старые деревянные окна и подоконники, на их место устанавливают новые блоки из ПВХ-профилей, а пустоты заполняют монтажной пеной.

https://ria.ru/20250111/moskva-1993247964.html

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