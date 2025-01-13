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Более 3 тыс новых окон установили в многоквартирных домах в Москве в 2024 г - РИА Новости, 13.01.2025
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Более 3 тыс новых окон установили в многоквартирных домах в Москве в 2024 г
Более 3 тыс новых окон установили в многоквартирных домах в Москве в 2024 г - РИА Новости, 13.01.2025
Более 3 тыс новых окон установили в многоквартирных домах в Москве в 2024 г
Более трех тысяч новых окон в местах общего пользования многоквартирных домов установили в Москве в 2024 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T15:27:00+03:00
2025-01-13T15:27:00+03:00
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Более трех тысяч новых окон в местах общего пользования многоквартирных домов установили в Москве в 2024 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В 2024 году в рамках реализации программы капитального ремонта жилого фонда специалисты комплекса городского хозяйства Москвы установили 3097 новых окон в 69 многоквартирных домах. Они обновили фасады, крыши и подъезды многоквартирных домов, а также различные инженерные системы", - говорится в сообщении. В рамках работы по замене окон специалисты демонтируют старые деревянные окна и подоконники, на их место устанавливают новые блоки из ПВХ-профилей, а пустоты заполняют монтажной пеной.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
Более 3 тыс новых окон установили в многоквартирных домах в Москве в 2024 г

В Москве за 2024 год в многоквартирных домах установили более 3 тыс новых окон

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРабочий устанавливает новые окна в квартире
Рабочий устанавливает новые окна в квартире - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Рабочий устанавливает новые окна в квартире. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Более трех тысяч новых окон в местах общего пользования многоквартирных домов установили в Москве в 2024 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В 2024 году в рамках реализации программы капитального ремонта жилого фонда специалисты комплекса городского хозяйства Москвы установили 3097 новых окон в 69 многоквартирных домах. Они обновили фасады, крыши и подъезды многоквартирных домов, а также различные инженерные системы", - говорится в сообщении.
В рамках работы по замене окон специалисты демонтируют старые деревянные окна и подоконники, на их место устанавливают новые блоки из ПВХ-профилей, а пустоты заполняют монтажной пеной.
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