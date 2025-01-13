https://ria.ru/20250113/niderlandy-1993461572.html

Нидерланды могут попасть под санкции США, сообщили СМИ

Нидерланды могут попасть под санкции США, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.01.2025

Нидерланды могут попасть под санкции США, сообщили СМИ

Нидерланды подвергаются особому риску попасть под закон США о санкциях против Международного уголовного суда (МУС), так как инстанция расположена на территории... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T13:29:00+03:00

2025-01-13T13:29:00+03:00

2025-01-13T13:29:00+03:00

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биньямин нетаньяху

йоав галант

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ГААГА, 13 янв – РИА Новости. Нидерланды подвергаются особому риску попасть под закон США о санкциях против Международного уголовного суда (МУС), так как инстанция расположена на территории этой страны, пишет голландская газета Volkskrant. Палата представителей конгресса США в четверг приняла законопроект о санкциях против Международного уголовного суда (МУС) в связи с действиями инстанции по отношению к руководству Израиля. По данным газеты, сотрудники правоохранительных органов Нидерландов подвергаются риску попасть под действие данного законопроекта. Как отмечается, изначальна эта мера по всей видимости направлена на то, чтобы помешать МУС и, в частности, прокурору Кариму Хану предпринять дальнейшие меры против израильтян. Однако это также касается тех, кто собирает доказательства, производит задержания, транспортирует, допрашивает и содержит подозреваемых под стражей, а значит – могут быть затронуты и госслужащие, и сотрудники НПО, предоставляющие прокурору информацию. "Нидерланды конкретно не упомянуты, но как страна, принимающая МУС, они подвергаются особому риску. В итоге подозреваемые МУС, где бы они ни были арестованы, оказываются на территории Нидерландов", - пишет газета. Ведь в качестве принимающей стороны Нидерланды "оказывают оперативную поддержку трибуналам, базирующимся в Гааге". Кроме того, Нидерланды подвергаются тем же рискам, что и все государства-участники МУС, в случае задержания подозреваемых. Как считает профессор международного права Амстердамского университета Андре Ноллкампер, вопрос в том, насколько широко власти США будут толковать этот закон о санкциях. Однако, по его мнению, "голландские чиновники, безусловно, находятся в зоне риска". Как сообщалось ранее, в соответствии с принятым законопроектом, США смогут вводить санкции против любого человека, который ведет расследование, осуществляет арест, задержание или судебное преследование американских граждан или должностных лиц из союзного государства, включая Израиль, а также Японию, членов НАТО, партнеров Вашингтона за пределами альянса и Тайвань. Законодательство также распространяется на тех лиц, которые оказывают финансовую, материальную или техническую поддержку МУС. Международный уголовный суд (МУС) в конце ноября выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.

https://ria.ru/20241124/senator-1985401714.html

https://ria.ru/20240608/zakharova-1951639102.html

https://ria.ru/20241203/gaaga-1987117305.html

https://ria.ru/20241128/netanjahu-1986216925.html

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в мире, нидерланды, сша, израиль, биньямин нетаньяху, йоав галант, международный уголовный суд, нато