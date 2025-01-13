Нидерланды могут попасть под санкции США, сообщили СМИ
Volkskrant: Нидерланды рискуют попасть под закон США о санкциях против МУС
Флаг Нидерландов. Архивное фото
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ГААГА, 13 янв – РИА Новости. Нидерланды подвергаются особому риску попасть под закон США о санкциях против Международного уголовного суда (МУС), так как инстанция расположена на территории этой страны, пишет голландская газета Volkskrant.
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По данным газеты, сотрудники правоохранительных органов Нидерландов подвергаются риску попасть под действие данного законопроекта. Как отмечается, изначальна эта мера по всей видимости направлена на то, чтобы помешать МУС и, в частности, прокурору Кариму Хану предпринять дальнейшие меры против израильтян. Однако это также касается тех, кто собирает доказательства, производит задержания, транспортирует, допрашивает и содержит подозреваемых под стражей, а значит – могут быть затронуты и госслужащие, и сотрудники НПО, предоставляющие прокурору информацию.
"Нидерланды конкретно не упомянуты, но как страна, принимающая МУС, они подвергаются особому риску. В итоге подозреваемые МУС, где бы они ни были арестованы, оказываются на территории Нидерландов", - пишет газета.
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Ведь в качестве принимающей стороны Нидерланды "оказывают оперативную поддержку трибуналам, базирующимся в Гааге". Кроме того, Нидерланды подвергаются тем же рискам, что и все государства-участники МУС, в случае задержания подозреваемых.
Как считает профессор международного права Амстердамского университета Андре Ноллкампер, вопрос в том, насколько широко власти США будут толковать этот закон о санкциях. Однако, по его мнению, "голландские чиновники, безусловно, находятся в зоне риска".
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Как сообщалось ранее, в соответствии с принятым законопроектом, США смогут вводить санкции против любого человека, который ведет расследование, осуществляет арест, задержание или судебное преследование американских граждан или должностных лиц из союзного государства, включая Израиль, а также Японию, членов НАТО, партнеров Вашингтона за пределами альянса и Тайвань. Законодательство также распространяется на тех лиц, которые оказывают финансовую, материальную или техническую поддержку МУС.
Международный уголовный суд (МУС) в конце ноября выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.
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