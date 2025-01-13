Рейтинг@Mail.ru
Нидерланды могут попасть под санкции США, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:29 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/niderlandy-1993461572.html
Нидерланды могут попасть под санкции США, сообщили СМИ
Нидерланды могут попасть под санкции США, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.01.2025
Нидерланды могут попасть под санкции США, сообщили СМИ
Нидерланды подвергаются особому риску попасть под закон США о санкциях против Международного уголовного суда (МУС), так как инстанция расположена на территории... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T13:29:00+03:00
2025-01-13T13:29:00+03:00
в мире
нидерланды
сша
израиль
биньямин нетаньяху
йоав галант
международный уголовный суд
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151460/55/1514605514_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_46c92db7bb04646b5d5dd6e5bc8c77d2.jpg
ГААГА, 13 янв – РИА Новости. Нидерланды подвергаются особому риску попасть под закон США о санкциях против Международного уголовного суда (МУС), так как инстанция расположена на территории этой страны, пишет голландская газета Volkskrant. Палата представителей конгресса США в четверг приняла законопроект о санкциях против Международного уголовного суда (МУС) в связи с действиями инстанции по отношению к руководству Израиля. По данным газеты, сотрудники правоохранительных органов Нидерландов подвергаются риску попасть под действие данного законопроекта. Как отмечается, изначальна эта мера по всей видимости направлена на то, чтобы помешать МУС и, в частности, прокурору Кариму Хану предпринять дальнейшие меры против израильтян. Однако это также касается тех, кто собирает доказательства, производит задержания, транспортирует, допрашивает и содержит подозреваемых под стражей, а значит – могут быть затронуты и госслужащие, и сотрудники НПО, предоставляющие прокурору информацию. "Нидерланды конкретно не упомянуты, но как страна, принимающая МУС, они подвергаются особому риску. В итоге подозреваемые МУС, где бы они ни были арестованы, оказываются на территории Нидерландов", - пишет газета. Ведь в качестве принимающей стороны Нидерланды "оказывают оперативную поддержку трибуналам, базирующимся в Гааге". Кроме того, Нидерланды подвергаются тем же рискам, что и все государства-участники МУС, в случае задержания подозреваемых. Как считает профессор международного права Амстердамского университета Андре Ноллкампер, вопрос в том, насколько широко власти США будут толковать этот закон о санкциях. Однако, по его мнению, "голландские чиновники, безусловно, находятся в зоне риска". Как сообщалось ранее, в соответствии с принятым законопроектом, США смогут вводить санкции против любого человека, который ведет расследование, осуществляет арест, задержание или судебное преследование американских граждан или должностных лиц из союзного государства, включая Израиль, а также Японию, членов НАТО, партнеров Вашингтона за пределами альянса и Тайвань. Законодательство также распространяется на тех лиц, которые оказывают финансовую, материальную или техническую поддержку МУС. Международный уголовный суд (МУС) в конце ноября выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.
https://ria.ru/20241124/senator-1985401714.html
https://ria.ru/20240608/zakharova-1951639102.html
https://ria.ru/20241203/gaaga-1987117305.html
https://ria.ru/20241128/netanjahu-1986216925.html
нидерланды
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151460/55/1514605514_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0082fea63af62f3a096e40e58addd829.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нидерланды, сша, израиль, биньямин нетаньяху, йоав галант, международный уголовный суд, нато
В мире, Нидерланды, США, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Йоав Галант, Международный уголовный суд, НАТО
Нидерланды могут попасть под санкции США, сообщили СМИ

Volkskrant: Нидерланды рискуют попасть под закон США о санкциях против МУС

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкФлаг Нидерландов
Флаг Нидерландов - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Флаг Нидерландов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГААГА, 13 янв – РИА Новости. Нидерланды подвергаются особому риску попасть под закон США о санкциях против Международного уголовного суда (МУС), так как инстанция расположена на территории этой страны, пишет голландская газета Volkskrant.
Палата представителей конгресса США в четверг приняла законопроект о санкциях против Международного уголовного суда (МУС) в связи с действиями инстанции по отношению к руководству Израиля.
Американский сенатор Линдси Грэм* в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
Американский сенатор пригрозил союзникам санкциями за помощь МУС
24 ноября 2024, 00:37
По данным газеты, сотрудники правоохранительных органов Нидерландов подвергаются риску попасть под действие данного законопроекта. Как отмечается, изначальна эта мера по всей видимости направлена на то, чтобы помешать МУС и, в частности, прокурору Кариму Хану предпринять дальнейшие меры против израильтян. Однако это также касается тех, кто собирает доказательства, производит задержания, транспортирует, допрашивает и содержит подозреваемых под стражей, а значит – могут быть затронуты и госслужащие, и сотрудники НПО, предоставляющие прокурору информацию.
"Нидерланды конкретно не упомянуты, но как страна, принимающая МУС, они подвергаются особому риску. В итоге подозреваемые МУС, где бы они ни были арестованы, оказываются на территории Нидерландов", - пишет газета.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
Захарова прокомментировала обещание США по санкциям против МУС
8 июня 2024, 14:31
Ведь в качестве принимающей стороны Нидерланды "оказывают оперативную поддержку трибуналам, базирующимся в Гааге". Кроме того, Нидерланды подвергаются тем же рискам, что и все государства-участники МУС, в случае задержания подозреваемых.
Как считает профессор международного права Амстердамского университета Андре Ноллкампер, вопрос в том, насколько широко власти США будут толковать этот закон о санкциях. Однако, по его мнению, "голландские чиновники, безусловно, находятся в зоне риска".
Вид на здание Международного уголовного суда в Гааге - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
В Гааге не будут расследовать возможное вмешательство Израиля в дела МУС
3 декабря 2024, 16:04
Как сообщалось ранее, в соответствии с принятым законопроектом, США смогут вводить санкции против любого человека, который ведет расследование, осуществляет арест, задержание или судебное преследование американских граждан или должностных лиц из союзного государства, включая Израиль, а также Японию, членов НАТО, партнеров Вашингтона за пределами альянса и Тайвань. Законодательство также распространяется на тех лиц, которые оказывают финансовую, материальную или техническую поддержку МУС.
Международный уголовный суд (МУС) в конце ноября выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
В Венгрии заявили, что Нетаньяху может не опасаться ареста по ордеру МУС
28 ноября 2024, 14:11
 
В миреНидерландыСШАИзраильБиньямин НетаньяхуЙоав ГалантМеждународный уголовный судНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала