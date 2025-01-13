https://ria.ru/20250113/nelagaly-1993423480.html

Более 25 нелегалов вышлют из страны после проверки ночного клуба в Москве

Более 25 нелегалов вышлют из страны после проверки ночного клуба в Москве - РИА Новости, 13.01.2025

Более 25 нелегалов вышлют из страны после проверки ночного клуба в Москве

Более 25 нелегалов вышлют из России после проверки ночного клуба на северо-востоке Москвы, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T10:15:00+03:00

2025-01-13T10:15:00+03:00

2025-01-13T10:15:00+03:00

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Более 25 нелегалов вышлют из России после проверки ночного клуба на северо-востоке Москвы, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ. Отмечается, что в рамках профилактики нарушений в сфере миграционного законодательства сотрудники полиции провели рейд в ночном заведении, расположенном на Енисейской улице. "По результатам проверки в отношении 26 приезжих составлены протоколы об административном правонарушении по статье 18.8 КоАП РФ "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации". Административные материалы были направлены в суды... Нарушители признаны виновными... Им назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей с выдворением за пределы территории Российской Федерации", - говорится в релизе.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, москва, происшествия