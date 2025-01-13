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Более 25 нелегалов вышлют из страны после проверки ночного клуба в Москве - РИА Новости, 13.01.2025
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10:15 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/nelagaly-1993423480.html
Более 25 нелегалов вышлют из страны после проверки ночного клуба в Москве
Более 25 нелегалов вышлют из страны после проверки ночного клуба в Москве - РИА Новости, 13.01.2025
Более 25 нелегалов вышлют из страны после проверки ночного клуба в Москве
Более 25 нелегалов вышлют из России после проверки ночного клуба на северо-востоке Москвы, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T10:15:00+03:00
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россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Более 25 нелегалов вышлют из России после проверки ночного клуба на северо-востоке Москвы, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ. Отмечается, что в рамках профилактики нарушений в сфере миграционного законодательства сотрудники полиции провели рейд в ночном заведении, расположенном на Енисейской улице. "По результатам проверки в отношении 26 приезжих составлены протоколы об административном правонарушении по статье 18.8 КоАП РФ "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации". Административные материалы были направлены в суды... Нарушители признаны виновными... Им назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей с выдворением за пределы территории Российской Федерации", - говорится в релизе.
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россия, москва, происшествия
Россия, Москва, Происшествия
Более 25 нелегалов вышлют из страны после проверки ночного клуба в Москве

После проверки ночного клуба в Москве 26 нелегальных мигрантов выдворят из РФ

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Более 25 нелегалов вышлют из России после проверки ночного клуба на северо-востоке Москвы, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.
Отмечается, что в рамках профилактики нарушений в сфере миграционного законодательства сотрудники полиции провели рейд в ночном заведении, расположенном на Енисейской улице.
"По результатам проверки в отношении 26 приезжих составлены протоколы об административном правонарушении по статье 18.8 КоАП РФ "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации". Административные материалы были направлены в суды... Нарушители признаны виновными... Им назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей с выдворением за пределы территории Российской Федерации", - говорится в релизе.
Рейд в конфетном цеху Ногинска - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Более 20 мигрантов вышлют из России после рейда в конфетном цеху в Ногинске
10 января, 10:56
 
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