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Более 25 нелегалов вышлют из страны после проверки ночного клуба в Москве
Более 25 нелегалов вышлют из страны после проверки ночного клуба в Москве - РИА Новости, 13.01.2025
Более 25 нелегалов вышлют из страны после проверки ночного клуба в Москве
Более 25 нелегалов вышлют из России после проверки ночного клуба на северо-востоке Москвы, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T10:15:00+03:00
2025-01-13T10:15:00+03:00
2025-01-13T10:15:00+03:00
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Более 25 нелегалов вышлют из России после проверки ночного клуба на северо-востоке Москвы, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ. Отмечается, что в рамках профилактики нарушений в сфере миграционного законодательства сотрудники полиции провели рейд в ночном заведении, расположенном на Енисейской улице. "По результатам проверки в отношении 26 приезжих составлены протоколы об административном правонарушении по статье 18.8 КоАП РФ "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации". Административные материалы были направлены в суды... Нарушители признаны виновными... Им назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей с выдворением за пределы территории Российской Федерации", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20250110/migrant-1993073619.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, москва, происшествия
Россия, Москва, Происшествия
Более 25 нелегалов вышлют из страны после проверки ночного клуба в Москве
После проверки ночного клуба в Москве 26 нелегальных мигрантов выдворят из РФ