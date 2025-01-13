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Украине придется снизить возраст мобилизации, заявили в Белом доме - РИА Новости, 13.01.2025
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18:12 13.01.2025 (обновлено: 18:40 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/mobilizatsiya-1993525028.html
Украине придется снизить возраст мобилизации, заявили в Белом доме
Украине придется снизить возраст мобилизации, заявили в Белом доме - РИА Новости, 13.01.2025
Украине придется снизить возраст мобилизации, заявили в Белом доме
Украине, в конечном счете, предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет, считает советник президента США по национальной безопасности... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T18:12:00+03:00
2025-01-13T18:40:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Украине, в конечном счете, предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет, считает советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан."В конечном счете это то суверенное решение, которое предстоит принять Украине. Однако мы были предельно ясны, в том числе, в публичном поле, что живая сила является предметом острого беспокойства и Украине нужно это решить", - сообщил он в интервью Блумберг, комментируя снижение возраста мобилизации до 18 лет.По словам Салливана, нехватка живой силы в рядах ВСУ возрастала на протяжении украинского конфликта и особенно усилилась за прошлый год.Он добавил, что нынешняя американская администрация информировала команду избранного президента США Дональда Трампа о данной проблеме.США потребовали от Владимира Зеленского срочно снизить возраст мобилизации до 18 лет, это решение Киев уже подготовил и примет в ближайшее время, сообщила 3 января Служба внешней разведки РФ.
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в мире, украина, сша, джейк салливан, дональд трамп, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Джейк Салливан, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины
Украине придется снизить возраст мобилизации, заявили в Белом доме

В Белом доме заявили, что Киеву придется снизить возраст мобилизации до 18 лет

© AP Photo / LIBKOSУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / LIBKOS
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Украине, в конечном счете, предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет, считает советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"В конечном счете это то суверенное решение, которое предстоит принять Украине. Однако мы были предельно ясны, в том числе, в публичном поле, что живая сила является предметом острого беспокойства и Украине нужно это решить", - сообщил он в интервью Блумберг, комментируя снижение возраста мобилизации до 18 лет.
По словам Салливана, нехватка живой силы в рядах ВСУ возрастала на протяжении украинского конфликта и особенно усилилась за прошлый год.
Он добавил, что нынешняя американская администрация информировала команду избранного президента США Дональда Трампа о данной проблеме.
США потребовали от Владимира Зеленского срочно снизить возраст мобилизации до 18 лет, это решение Киев уже подготовил и примет в ближайшее время, сообщила 3 января Служба внешней разведки РФ.
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В миреУкраинаСШАДжейк СалливанДональд ТрампВооруженные силы Украины
 
 
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