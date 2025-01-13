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Украине придется снизить возраст мобилизации, заявили в Белом доме
Украине придется снизить возраст мобилизации, заявили в Белом доме - РИА Новости, 13.01.2025
Украине придется снизить возраст мобилизации, заявили в Белом доме
Украине, в конечном счете, предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет, считает советник президента США по национальной безопасности... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T18:12:00+03:00
2025-01-13T18:12:00+03:00
2025-01-13T18:40:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Украине, в конечном счете, предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет, считает советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан."В конечном счете это то суверенное решение, которое предстоит принять Украине. Однако мы были предельно ясны, в том числе, в публичном поле, что живая сила является предметом острого беспокойства и Украине нужно это решить", - сообщил он в интервью Блумберг, комментируя снижение возраста мобилизации до 18 лет.По словам Салливана, нехватка живой силы в рядах ВСУ возрастала на протяжении украинского конфликта и особенно усилилась за прошлый год.Он добавил, что нынешняя американская администрация информировала команду избранного президента США Дональда Трампа о данной проблеме.США потребовали от Владимира Зеленского срочно снизить возраст мобилизации до 18 лет, это решение Киев уже подготовил и примет в ближайшее время, сообщила 3 января Служба внешней разведки РФ.
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в мире, украина, сша, джейк салливан, дональд трамп, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Джейк Салливан, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины
Украине придется снизить возраст мобилизации, заявили в Белом доме
В Белом доме заявили, что Киеву придется снизить возраст мобилизации до 18 лет