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Украине придется снизить возраст мобилизации, заявили в Белом доме

Украине придется снизить возраст мобилизации, заявили в Белом доме - РИА Новости, 13.01.2025

Украине придется снизить возраст мобилизации, заявили в Белом доме

Украине, в конечном счете, предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет, считает советник президента США по национальной безопасности... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T18:12:00+03:00

2025-01-13T18:12:00+03:00

2025-01-13T18:40:00+03:00

в мире

украина

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джейк салливан

дональд трамп

вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Украине, в конечном счете, предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет, считает советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан."В конечном счете это то суверенное решение, которое предстоит принять Украине. Однако мы были предельно ясны, в том числе, в публичном поле, что живая сила является предметом острого беспокойства и Украине нужно это решить", - сообщил он в интервью Блумберг, комментируя снижение возраста мобилизации до 18 лет.По словам Салливана, нехватка живой силы в рядах ВСУ возрастала на протяжении украинского конфликта и особенно усилилась за прошлый год.Он добавил, что нынешняя американская администрация информировала команду избранного президента США Дональда Трампа о данной проблеме.США потребовали от Владимира Зеленского срочно снизить возраст мобилизации до 18 лет, это решение Киев уже подготовил и примет в ближайшее время, сообщила 3 января Служба внешней разведки РФ.

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в мире, украина, сша, джейк салливан, дональд трамп, вооруженные силы украины