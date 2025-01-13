https://ria.ru/20250113/mishustin-1993433086.html
Мишустин отметил важность скорейшей очистки побережья от мазута
Мишустин отметил важность скорейшей очистки побережья от мазута - РИА Новости, 13.01.2025
Мишустин отметил важность скорейшей очистки побережья от мазута
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил важность скорейшей очистки пострадавших от разлива нефтепродуктов участков побережья черноморского бассейна и... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T11:11:00+03:00
2025-01-13T11:11:00+03:00
2025-01-13T11:12:00+03:00
происшествия
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краснодарский край
республика крым
михаил мишустин
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил важность скорейшей очистки пострадавших от разлива нефтепродуктов участков побережья черноморского бассейна и недопущения новых утечек нефтепродуктов. "Важно как можно скорее восстановить уникальную экосистему Черноморского побережья Краснодарского края и Республики Крым. Очистить от загрязнения и сделать всё необходимое, чтобы не допустить новых утечек нефтепродуктов", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами, в ходе которого премьер-министр сообщил об образовании правительственной комиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.
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происшествия, россия, краснодарский край, республика крым, михаил мишустин, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Республика Крым, Михаил Мишустин, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Мишустин отметил важность скорейшей очистки побережья от мазута
Мишустин отметил важность очистки побережья от мазута и недопущения новых утечек