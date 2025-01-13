https://ria.ru/20250113/matvienko-1993518199.html

Матвиенко выразила готовность еще раз объяснить Словакии позицию по Украине

Матвиенко выразила готовность еще раз объяснить Словакии позицию по Украине - РИА Новости, 13.01.2025

Матвиенко выразила готовность еще раз объяснить Словакии позицию по Украине

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко, комментируя визит делегации Словакии в Россию, заявила, что если парламентарии Словакии готовы, то Россия готова в... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T17:41:00+03:00

2025-01-13T17:41:00+03:00

2025-01-13T17:41:00+03:00

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко, комментируя визит делегации Словакии в Россию, заявила, что если парламентарии Словакии готовы, то Россия готова в очередной раз объяснить свою позицию по Украине. "Делегация парламента Словакии, которая приехала к нам в Россию, они, конечно, приехали к нам для обсуждения вопроса двухстороннего взаимодействия, налаживания связей, взаимовыгодного сотрудничества… Что касается Украины, это зависит от словацких депутатов, если они посчитают необходимым это обсуждать, мы готовы еще раз высказать свою позицию, подходы", - сказала она журналистам. Словацкая парламентская делегация пробудет в Москве три дня и вернется в Братиславу 15 января. Парламентарии, как проинформировало ранее информационное агентство TASR, планируют обсудить продолжение поставок российского газа в Словакию и перспективы мирного урегулирования на Украине.

https://ria.ru/20250113/gaz-1993514599.html

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в мире, словакия, россия, совет федерации рф, валентина матвиенко