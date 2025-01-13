https://ria.ru/20250113/liksutov-1993433752.html

Ликсутов: свыше 120 млрд рублей привлекли московские производители

Ликсутов: свыше 120 млрд рублей привлекли московские производители - РИА Новости, 13.01.2025

Ликсутов: свыше 120 млрд рублей привлекли московские производители

Московские производители одежды, лекарств, медизделий, продуктов питания, микроэлектроники и другой востребованной продукции привлекли более 120 миллиардов... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T11:13:00+03:00

2025-01-13T11:13:00+03:00

2025-01-13T11:28:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

максим ликсутов

москва

сергей собянин

анатолий гарбузов

поддержка бизнеса

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Московские производители одежды, лекарств, медизделий, продуктов питания, микроэлектроники и другой востребованной продукции привлекли более 120 миллиардов рублей льготных инвесткредитоов в прошлом году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. По его словам, эти средства производители вложили в развитие и увеличение объемов выпуска продукции."Льготное инвесткредитование — одна из ключевых мер поддержки столичных промышленных предприятий, которая действует по поручению мэра Москвы Сергея Собянина с 2022 года. С тех пор производители привлекли свыше 220 миллиардов рублей частных инвестиций по сниженной процентной ставке. При этом более половины объема — свыше 120 миллиардов рублей — они получили в 2024 году", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он отметил, что компании смогли обновить на эти средства парк оборудования, модернизировать площадки, нарастить производственные мощности и наладить выпуск новой важной, а также высокотехнологичной продукции.Столичные предприятия могут получить льготный инвестиционный кредит с помощью московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Сумма составит три миллиарда рублей сроком на три года по сниженной ставке в размере 3% годовых."Благодаря программе льготного инвесткредитования у предприятий улучшается долгосрочное планирование и растут вложения в развитие индустриальных площадок. Так, оказанная Фондом поддержка позволит компаниям приобрести свыше тысячи единиц крупного производственного оборудования, возвести более 1,7 миллиона квадратных метров новых промышленных площадей и создать около 30 тысяч рабочих мест", — рассказал министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.Так, 2,3 миллиарда рублей привлекла компания по выпуску лекарственных препаратов "Эндофарм" в прошлом году. Данные средства направят на строительство новых производственных зданий площадью свыше 35 тысяч квадратных метров, где будут изготавливаться лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях. С помощью этого предприятие сможет получить до 900 рабочих мест.В 2024 году один из производителей хлебобулочной продукции КБК "Черемушки" привлек 750 миллионов рублей для приобретения 15 единиц нового высокотехнологичного оборудования. Более 50 высокопроизводительных рабочих мест будет создано благодаря приобретенным станкам. Это увеличит объемы производства хлеба, а также мучных кондитерских изделий.Также в прошлом году один из ведущих производителей электронных решений для автотранспорта НПП "Итэлма" привлек 645 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на приобретение 11 единиц высокотехнологичного оборудования для выпуска печатных плат. Благодаря чему производство сможет освоить выпуск новых видов автоэлектроники, промышленной электроники, а также вычислительной техники.Для того чтобы получить средства по льготной ставке, нужно заключить кредитный договор, а потом обратиться в столичный Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. После того, как заявку одобрят, то подписывается договор для компенсации части затрат на уплату процентов по кредиту. Затем в зависимости от сроков списания процентов, на счет компании в банке, на который был оформлен кредит, перечисляется нужная сумма.

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https://ria.ru/20250110/liksutov-1993063445.html

https://ria.ru/20250108/liksutov-1992759378.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

максим ликсутов , москва, сергей собянин, анатолий гарбузов, поддержка бизнеса