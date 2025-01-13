https://ria.ru/20250113/kurakhovo-1993404884.html

Российские военные эвакуируют жителей Курахово

Российские военные эвакуируют жителей Курахово - РИА Новости, 13.01.2025

Российские военные эвакуируют жителей Курахово

Военнослужащие Южной группировки войск приступили к эвакуации жителей города Курахово, сообщило Минобороны. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T05:15:00+03:00

2025-01-13T05:15:00+03:00

2025-01-13T08:52:00+03:00

в мире

курахово

донецкая народная республика

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Военнослужащие Южной группировки войск приступили к эвакуации жителей города Курахово, сообщило Минобороны. "Мотострелковые подразделения Южной группировки войск приступили к эвакуации жителей города Курахово, освобожденного российскими военнослужащими на прошлой неделе", — говорится в заявлении. Как рассказали местные жители на видео Минобороны, русскоговорящие получали в свой адрес угрозы и оскорбления."С ВСУ я не общался, но стрелять они несколько раз в меня стреляли. Когда мы ходили по воду. <...> Я не знаю за что. За то, что донецкий, за то, что русский. За то, что мы ждуны. С канистрами, с тачками несколько раз мы попадали под обстрел", — отметил Анатолий Анин. По словам Артема Аврамченко, из этого города, начиная с 2022 года, еще до объявления мобилизации мужчин забирали в армию, причем именно из ДНР."Ловили, выбрасывали, в подъездах, везде, возле магазинов брали мужчин. Даже на Украине не было мобилизации — уже брали", — сказал он.При этом, по данным другого жителя, ВСУ запугивали людей мнимой угрозой от российских войск."Ждунами называли тут всех, кто… Они даже приходили, говорят — что вы сидите, что вы ждете. Придут русские, там чуть ли вас не поедят, "поизнасилуют". Я про себя думаю — кому ты рассказываешь, я с 2014 года видел, какие вы", — вспоминает Григорий Кривенко. Город Курахово серьезно пострадал из-за боев. Там практически невозможно увидеть целые здания. После освобождения города украинские войска продолжают наносить массированные удары по жилой застройке с применением тяжелой артиллерии и FPV-дронов. Из-за обстрелов гибнут мирные жители. На улицах до сих пор лежат тела погибших, которые тяжело вывезти из-за обстрелов.Минобороны 6 января сообщало о взятии российскими войсками под контроль Курахово. Более двух месяцев в городе продолжались кровопролитные бои. Освобождение Курахово создает плацдарм для наступления в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.

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https://ria.ru/20250111/kurakhovo-1993282052.html

https://ria.ru/20250112/kurakhovo-1980950150.html

курахово

донецкая народная республика

украина

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Эвакуация жителей города Курахово в ДНР Военнослужащие "Южной" группировки войск приступили к эвакуации жителей города Курахово, освобожденного российскими войсками на прошлой неделе, сообщило Минобороны РФ. 2025-01-13T05:15 true PT2M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, курахово, донецкая народная республика, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины