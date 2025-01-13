Российские военные эвакуируют жителей Курахово
Российские военные приступили к эвакуации жителей города Курахово
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Военнослужащие Южной группировки войск приступили к эвакуации жителей города Курахово, сообщило Минобороны.
"Мотострелковые подразделения Южной группировки войск приступили к эвакуации жителей города Курахово, освобожденного российскими военнослужащими на прошлой неделе", — говорится в заявлении.
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Как рассказали местные жители на видео Минобороны, русскоговорящие получали в свой адрес угрозы и оскорбления.
"С ВСУ я не общался, но стрелять они несколько раз в меня стреляли. Когда мы ходили по воду. <...> Я не знаю за что. За то, что донецкий, за то, что русский. За то, что мы ждуны. С канистрами, с тачками несколько раз мы попадали под обстрел", — отметил Анатолий Анин.
По словам Артема Аврамченко, из этого города, начиная с 2022 года, еще до объявления мобилизации мужчин забирали в армию, причем именно из ДНР.
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"Ловили, выбрасывали, в подъездах, везде, возле магазинов брали мужчин. Даже на Украине не было мобилизации — уже брали", — сказал он.
При этом, по данным другого жителя, ВСУ запугивали людей мнимой угрозой от российских войск.
"Ждунами называли тут всех, кто… Они даже приходили, говорят — что вы сидите, что вы ждете. Придут русские, там чуть ли вас не поедят, "поизнасилуют". Я про себя думаю — кому ты рассказываешь, я с 2014 года видел, какие вы", — вспоминает Григорий Кривенко.
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Город Курахово серьезно пострадал из-за боев. Там практически невозможно увидеть целые здания. После освобождения города украинские войска продолжают наносить массированные удары по жилой застройке с применением тяжелой артиллерии и FPV-дронов. Из-за обстрелов гибнут мирные жители. На улицах до сих пор лежат тела погибших, которые тяжело вывезти из-за обстрелов.
Минобороны 6 января сообщало о взятии российскими войсками под контроль Курахово. Более двух месяцев в городе продолжались кровопролитные бои. Освобождение Курахово создает плацдарм для наступления в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.