https://ria.ru/20250113/konflikt-1993473911.html

Журналист жестко раскритиковал политику Запада по украинскому конфликту

Журналист жестко раскритиковал политику Запада по украинскому конфликту - РИА Новости, 13.01.2025

Журналист жестко раскритиковал политику Запада по украинскому конфликту

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети X политику Запада в отношении украинского конфликта. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T14:39:00+03:00

2025-01-13T14:39:00+03:00

2025-01-13T18:44:00+03:00

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети X политику Запада в отношении украинского конфликта."Левые либералы" в Европе стали крупнейшими сторонниками войны и милитаризма, финансируя настоящих нацистов на Украине. При этом тех, кто хочет положить конец войне, они, как вы уже догадались, называют нацистами", — написал он.В понедельник Еврокомиссия заявила о выделении пакета в 140 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине. Отмечается, что финансирование будет направлено на экстренную помощь, включая продовольствие, жилье, питьевую воду, здравоохранение и защиту от холодов. Общий объем гуманитарной помощи ЕК стране превысил миллиард евро.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250112/politika-1993377773.html

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в мире, европа, россия, чей боуз, украина, еврокомиссия, нато