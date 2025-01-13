Япония готовится к встрече с Трампом
Премьер Исиба: Япония проводит последние согласования для встречи с Трампом
© AP Photo / Rick ScuteriИзбранный президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Rick Scuteri
Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 13 янв – РИА Новости. Япония проводит "последние согласования" для реализации скорой встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом, об этом журналистам заявил японский премьер Сигэру Исиба.
"Мы проводим последние согласования для скорой реализации (встречи – ред.)", - сказал Исиба.
В Японии поприветствовали начало передислокации морпехов США с Окинавы
16 декабря 2024, 06:19
Ранее телеканал NHK передавал, что вместо посла Японии на инаугурации Трампа страну будет представлять министр иностранных дел Такэси Ивая. Такое решение связано с тем, что Ивая должен будет наладить контакты с будущим главой госдепартамента Марко Рубио и приступить к скорейшей подготовке встречи лидеров.
Как передавало агентство Киодо, Исиба отправится с визитом в США для первой встречи с Трампом уже в начале февраля.
Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Трамп 17 декабря получил необходимые для победы на выборах президента США голоса коллегии выборщиков. Инаугурация пройдет 20 января.
Исиба поделился наблюдением о Трампе после телефонного разговора с ним
7 ноября 2024, 06:26