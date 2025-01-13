https://ria.ru/20250113/japonija-1993402357.html

Япония готовится к встрече с Трампом

Япония готовится к встрече с Трампом - РИА Новости, 13.01.2025

Япония готовится к встрече с Трампом

Япония проводит "последние согласования" для реализации скорой встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом, об этом журналистам заявил японский... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T04:04:00+03:00

2025-01-13T04:04:00+03:00

2025-01-13T04:04:00+03:00

в мире

сша

япония

дональд трамп

сигэру исиба

такэси ивая

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ТОКИО, 13 янв – РИА Новости. Япония проводит "последние согласования" для реализации скорой встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом, об этом журналистам заявил японский премьер Сигэру Исиба. "Мы проводим последние согласования для скорой реализации (встречи – ред.)", - сказал Исиба. Ранее телеканал NHK передавал, что вместо посла Японии на инаугурации Трампа страну будет представлять министр иностранных дел Такэси Ивая. Такое решение связано с тем, что Ивая должен будет наладить контакты с будущим главой госдепартамента Марко Рубио и приступить к скорейшей подготовке встречи лидеров. Как передавало агентство Киодо, Исиба отправится с визитом в США для первой встречи с Трампом уже в начале февраля. Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Трамп 17 декабря получил необходимые для победы на выборах президента США голоса коллегии выборщиков. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241216/okinava-1989358827.html

https://ria.ru/20241107/isiba--1982342229.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, япония, дональд трамп, сигэру исиба, такэси ивая