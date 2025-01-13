Губернатор Техаса приказал поднять флаги в день инаугурации Трампа
Губернатор Техаса Эбботт приказал поднять флаги в день инаугурации Трампа
© AP Photo / Julio CortezФлаг США в штате Техас
© AP Photo / Julio Cortez
Флаг США в штате Техас. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Губернатор Техаса Грег Эбботт приказал в день инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января поднять на государственных зданиях в штате и в местном капитолии флаги, приспущенные по всей стране из-за траура по случаю смерти экс-главы Белого дома Джимми Картера.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация нынешнего президента США Джо Байдена не станет пересматривать решение оставить флаги приспущенными во время инаугурации Трампа.
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"Техас продолжает скорбеть со своими соотечественниками по всей стране из-за кончины бывшего президента Джимми Картера... Двадцатого января наша великая страна будет праздновать демократическую традицию передачи власти новому президенту, проводя инаугурацию 47-го президента США Дональда Трампа... Я приказал полностью поднять все флаги в Капитолии Техаса и на всех государственных зданиях для инаугурации президента Трампа. В то время как мы отдаем дань службе бывшего президента, мы также должны отпраздновать службу нового президента", - заявил Эббот, чьи слова приводятся в публикации на сайте офиса губернатора.
Флаги в США приспускают в связи с кончиной политических деятелей или видных фигур, всегда - по случаю смерти президентов. Тридцать девятый президент США (1977-1981) Джимми Картер скончался в возрасте 100 лет 30 декабря 2024 года. Он был старейшим из последних экс-президентов.
Приспущенный флаг - символ национального траура США, администрация Байдена приказала держать флаги приспущенными в течение 30 дней после дня траура 9 января. Трамп займет пост 20 января. Он станет 47-м президентом, а инаугурация - сотой в американской истории. Заняв пост он обещал отменить многие решения предыдущей администрации.