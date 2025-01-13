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Ефимов: в Москве согласовали 129 архконцепций социальных объектов - РИА Новости, 13.01.2025
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14:10 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/efimov-1993442930.html
Ефимов: в Москве согласовали 129 архконцепций социальных объектов
Ефимов: в Москве согласовали 129 архконцепций социальных объектов - РИА Новости, 13.01.2025
Ефимов: в Москве согласовали 129 архконцепций социальных объектов
Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы согласовал в 2024 году 129 архитектурных концепций социальных объектов, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T14:10:00+03:00
2025-01-13T14:10:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
сергей собянин
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы согласовал в 2024 году 129 архитектурных концепций социальных объектов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Социальная инфраструктура столицы развивается как за счет средств городского бюджета, так и благодаря частным инвестициям. Так, в прошлом году были согласованы проекты 41 школы, 54 детских садов, 12 поликлиник и больниц, 22 физкультурно-оздоровительных комплексов", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Например, трехэтажный детский сад в районе Люблино, рассчитанный на 350 мест, будет украшен медными панелями и кирпичной кладкой, выполненной под старину. Школа на 1,2 тысячи мест в Коммунарке будет отличаться тем, что главные входы и лестничные клетки выделят насыщенным желтым цветом. В оформлении спорткомплекса в Ростокине используют панели с узором, напоминающим звезды.Как отметил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, спортивные объекты, школы и детские сады создаются в соответствии с индивидуальными концепциями, а в случае поликлиник действует стандарт, который определяет качество возводимого объекта.Ранее мэр города Сергей Собянин рассказал, что по результатам 2024 года в Москве появился 81 объект в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, сергей собянин
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы, Сергей Собянин
Ефимов: в Москве согласовали 129 архконцепций социальных объектов

Ефимов: в Москве в 2024 году согласовали 129 архконцепций социальных объектов

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы согласовал в 2024 году 129 архитектурных концепций социальных объектов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Социальная инфраструктура столицы развивается как за счет средств городского бюджета, так и благодаря частным инвестициям. Так, в прошлом году были согласованы проекты 41 школы, 54 детских садов, 12 поликлиник и больниц, 22 физкультурно-оздоровительных комплексов", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
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Например, трехэтажный детский сад в районе Люблино, рассчитанный на 350 мест, будет украшен медными панелями и кирпичной кладкой, выполненной под старину. Школа на 1,2 тысячи мест в Коммунарке будет отличаться тем, что главные входы и лестничные клетки выделят насыщенным желтым цветом. В оформлении спорткомплекса в Ростокине используют панели с узором, напоминающим звезды.
Как отметил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, спортивные объекты, школы и детские сады создаются в соответствии с индивидуальными концепциями, а в случае поликлиник действует стандарт, который определяет качество возводимого объекта.
Ранее мэр города Сергей Собянин рассказал, что по результатам 2024 года в Москве появился 81 объект в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
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