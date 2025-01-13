https://ria.ru/20250113/efimov-1993442930.html

Ефимов: в Москве согласовали 129 архконцепций социальных объектов

Ефимов: в Москве согласовали 129 архконцепций социальных объектов - РИА Новости, 13.01.2025

Ефимов: в Москве согласовали 129 архконцепций социальных объектов

Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы согласовал в 2024 году 129 архитектурных концепций социальных объектов, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T14:10:00+03:00

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2025-01-13T14:10:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

сергей собянин

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы согласовал в 2024 году 129 архитектурных концепций социальных объектов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Социальная инфраструктура столицы развивается как за счет средств городского бюджета, так и благодаря частным инвестициям. Так, в прошлом году были согласованы проекты 41 школы, 54 детских садов, 12 поликлиник и больниц, 22 физкультурно-оздоровительных комплексов", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Например, трехэтажный детский сад в районе Люблино, рассчитанный на 350 мест, будет украшен медными панелями и кирпичной кладкой, выполненной под старину. Школа на 1,2 тысячи мест в Коммунарке будет отличаться тем, что главные входы и лестничные клетки выделят насыщенным желтым цветом. В оформлении спорткомплекса в Ростокине используют панели с узором, напоминающим звезды.Как отметил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, спортивные объекты, школы и детские сады создаются в соответствии с индивидуальными концепциями, а в случае поликлиник действует стандарт, который определяет качество возводимого объекта.Ранее мэр города Сергей Собянин рассказал, что по результатам 2024 года в Москве появился 81 объект в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта.

https://ria.ru/20250113/efimov-1993172851.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, сергей собянин