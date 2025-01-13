https://ria.ru/20250113/efimov-1993172851.html
Ефимов: бизнес приобрел в Москве свыше 110 исторических объектов
Ефимов: бизнес приобрел в Москве свыше 110 исторических объектов - РИА Новости, 13.01.2025
Ефимов: бизнес приобрел в Москве свыше 110 исторических объектов
Представители бизнеса приобрели в Москве за пять лет около 16 тысяч квадратных метров в объектах культурного наследия – всего порядка 110 помещений и два... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T10:15:00+03:00
2025-01-13T10:15:00+03:00
2025-01-13T10:15:00+03:00
москва
максим гаман
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819885_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_de8ad8f1013845b11a6d2d611ebda5b0.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Представители бизнеса приобрели в Москве за пять лет около 16 тысяч квадратных метров в объектах культурного наследия – всего порядка 110 помещений и два здания, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В подобных сделках инвесторы обязуются при наличии требований использовать площади в соответствии с охранными предписаниями или отреставрировать объекты культурного наследия. Таким образом, город привлекает дополнительные ресурсы для сохранения уникальных особенностей исторического облика столицы, а предприниматели получают возможность для открытия точек продаж и услуг в инвестиционно привлекательных районах Москвы", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Он уточнил, что реставрация требует согласования проводимых работ с Мосгорнаследием.Как рассказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, 80% объектов реализовали в рамках открытых конкурсов и аукционов.Например, инвесторы приобрели 87 помещений суммарно на 11,4 тысячи квадратных метров, а также дом художника А.К. Сильверсвана, возведенный на рубеже XIX–XX веков (выявленный объект культурного наследия).Остальные объекты, как отметил Гаман, в московских памятниках приобрели представители малого и среднего бизнеса по преимущественному праву.В сообщении также указывается, что большую часть исторических объектов бизнес приобрел в центре Москвы.
https://ria.ru/20250106/efimov-1991917440.html
https://ria.ru/20250103/efimov-1992182797.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819885_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_15e192a16ceb70b47a60cb3352327329.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, максим гаман, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Максим Гаман, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: бизнес приобрел в Москве свыше 110 исторических объектов
Ефимов: бизнес приобрел в Москве свыше 110 исторических объектов за пять лет
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Представители бизнеса приобрели в Москве за пять лет около 16 тысяч квадратных метров в объектах культурного наследия – всего порядка 110 помещений и два здания, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В подобных сделках инвесторы обязуются при наличии требований использовать площади в соответствии с охранными предписаниями или отреставрировать объекты культурного наследия. Таким образом, город привлекает дополнительные ресурсы для сохранения уникальных особенностей исторического облика столицы, а предприниматели получают возможность для открытия точек продаж и услуг в инвестиционно привлекательных районах Москвы", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Он уточнил, что реставрация требует согласования проводимых работ с Мосгорнаследием.
Как рассказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, 80% объектов реализовали в рамках открытых конкурсов и аукционов.
Например, инвесторы приобрели 87 помещений суммарно на 11,4 тысячи квадратных метров, а также дом художника А.К. Сильверсвана, возведенный на рубеже XIX–XX веков (выявленный объект культурного наследия).
Остальные объекты, как отметил Гаман, в московских памятниках приобрели представители малого и среднего бизнеса по преимущественному праву.
В сообщении также указывается, что большую часть исторических объектов бизнес приобрел в центре Москвы.