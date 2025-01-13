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Ефимов: бизнес приобрел в Москве свыше 110 исторических объектов - РИА Новости, 13.01.2025
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10:15 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/efimov-1993172851.html
Ефимов: бизнес приобрел в Москве свыше 110 исторических объектов
Ефимов: бизнес приобрел в Москве свыше 110 исторических объектов - РИА Новости, 13.01.2025
Ефимов: бизнес приобрел в Москве свыше 110 исторических объектов
Представители бизнеса приобрели в Москве за пять лет около 16 тысяч квадратных метров в объектах культурного наследия – всего порядка 110 помещений и два... РИА Новости, 13.01.2025
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москва
максим гаман
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Представители бизнеса приобрели в Москве за пять лет около 16 тысяч квадратных метров в объектах культурного наследия – всего порядка 110 помещений и два здания, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В подобных сделках инвесторы обязуются при наличии требований использовать площади в соответствии с охранными предписаниями или отреставрировать объекты культурного наследия. Таким образом, город привлекает дополнительные ресурсы для сохранения уникальных особенностей исторического облика столицы, а предприниматели получают возможность для открытия точек продаж и услуг в инвестиционно привлекательных районах Москвы", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Он уточнил, что реставрация требует согласования проводимых работ с Мосгорнаследием.Как рассказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, 80% объектов реализовали в рамках открытых конкурсов и аукционов.Например, инвесторы приобрели 87 помещений суммарно на 11,4 тысячи квадратных метров, а также дом художника А.К. Сильверсвана, возведенный на рубеже XIX–XX веков (выявленный объект культурного наследия).Остальные объекты, как отметил Гаман, в московских памятниках приобрели представители малого и среднего бизнеса по преимущественному праву.В сообщении также указывается, что большую часть исторических объектов бизнес приобрел в центре Москвы.
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москва, максим гаман, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Максим Гаман, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: бизнес приобрел в Москве свыше 110 исторических объектов

Ефимов: бизнес приобрел в Москве свыше 110 исторических объектов за пять лет

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Представители бизнеса приобрели в Москве за пять лет около 16 тысяч квадратных метров в объектах культурного наследия – всего порядка 110 помещений и два здания, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В подобных сделках инвесторы обязуются при наличии требований использовать площади в соответствии с охранными предписаниями или отреставрировать объекты культурного наследия. Таким образом, город привлекает дополнительные ресурсы для сохранения уникальных особенностей исторического облика столицы, а предприниматели получают возможность для открытия точек продаж и услуг в инвестиционно привлекательных районах Москвы", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
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Он уточнил, что реставрация требует согласования проводимых работ с Мосгорнаследием.
Как рассказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, 80% объектов реализовали в рамках открытых конкурсов и аукционов.
Например, инвесторы приобрели 87 помещений суммарно на 11,4 тысячи квадратных метров, а также дом художника А.К. Сильверсвана, возведенный на рубеже XIX–XX веков (выявленный объект культурного наследия).
Остальные объекты, как отметил Гаман, в московских памятниках приобрели представители малого и среднего бизнеса по преимущественному праву.
В сообщении также указывается, что большую часть исторических объектов бизнес приобрел в центре Москвы.
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