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В Белоруссии запретили ввозить печенье "Картошка" из Челябинска - РИА Новости, 13.01.2025
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12:00 13.01.2025 (обновлено: 13:04 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/belorussija-1993443245.html
В Белоруссии запретили ввозить печенье "Картошка" из Челябинска
В Белоруссии запретили ввозить печенье "Картошка" из Челябинска - РИА Новости, 13.01.2025
В Белоруссии запретили ввозить печенье "Картошка" из Челябинска
Госстандарт Белорусии в Telegram-канале сообщил о запрете ввозить печенье "Картошка" челябинской фирмы "Колос", а также печенье "Орешек с вареной сгущенкой" от... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T12:00:00+03:00
2025-01-13T13:04:00+03:00
экономика
белоруссия
таможенный союз
россия
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МИНСК, 13 янв — РИА Новости. Госстандарт Белорусии в Telegram-канале сообщил о запрете ввозить печенье "Картошка" челябинской фирмы "Колос", а также печенье "Орешек с вареной сгущенкой" от пензенской фабрики "Капитал"."Продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" (части 1 статьи 5 главы 1, части 1, 8 статьи 7 главы 2), ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" (пункта 1, пункта 16 статьи 7, приложения 8) - по безопасности: при производстве продукции в продукте молокосодержащем сгущенном вареном с сахаром применялась заявленная в маркировке пищевая добавка – консервант бензоат натрия Е211, недопустимая для использования при производстве продуктов молокосодержащих и мучных кондитерских изделий", — говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, "Картошка" не соответствует требованиям Таможенного союза: консервант сорбиновая кислота (Е200) в печенье превышает допустимую норму в 1,2 раза.В декабре Белоруссия запретила продажу гречки российской компании "Вега-инжиниринг" из-за несоответствия данных на упаковке реальным свойствам продукта — гречка разваривалась на четыре минуты дольше заявленной нормы. По той же причине 3 января под запрет попала гречка от производства "Дары полей". Компания, в свою очередь, опровергла данные о долгой развариваемости гречки. Представитель заявил, что продукция имеет все необходимые документы, подтверждающие качество товара.
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экономика, белоруссия, таможенный союз, россия, челябинск, пенза
Экономика, Белоруссия, Таможенный союз, Россия, Челябинск, Пенза
В Белоруссии запретили ввозить печенье "Картошка" из Челябинска

Белоруссия запретила к ввозу печенье "Картошка" и "Орешек" двух фирм из России

© Фото : Госстандарт БелоруссииПеченье сдобное "Картошка" производства челябинской компании "Колос"
Печенье сдобное Картошка производства челябинской компании Колос - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© Фото : Госстандарт Белоруссии
Печенье сдобное "Картошка" производства челябинской компании "Колос"
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МИНСК, 13 янв — РИА Новости. Госстандарт Белорусии в Telegram-канале сообщил о запрете ввозить печенье "Картошка" челябинской фирмы "Колос", а также печенье "Орешек с вареной сгущенкой" от пензенской фабрики "Капитал".
"Продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" (части 1 статьи 5 главы 1, части 1, 8 статьи 7 главы 2), ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" (пункта 1, пункта 16 статьи 7, приложения 8) - по безопасности: при производстве продукции в продукте молокосодержащем сгущенном вареном с сахаром применялась заявленная в маркировке пищевая добавка – консервант бензоат натрия Е211, недопустимая для использования при производстве продуктов молокосодержащих и мучных кондитерских изделий", — говорится в сообщении.
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Как отметили в ведомстве, "Картошка" не соответствует требованиям Таможенного союза: консервант сорбиновая кислота (Е200) в печенье превышает допустимую норму в 1,2 раза.
В декабре Белоруссия запретила продажу гречки российской компании "Вега-инжиниринг" из-за несоответствия данных на упаковке реальным свойствам продукта — гречка разваривалась на четыре минуты дольше заявленной нормы.
По той же причине 3 января под запрет попала гречка от производства "Дары полей". Компания, в свою очередь, опровергла данные о долгой развариваемости гречки. Представитель заявил, что продукция имеет все необходимые документы, подтверждающие качество товара.
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