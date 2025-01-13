https://ria.ru/20250113/belorussija-1993443245.html
В Белоруссии запретили ввозить печенье "Картошка" из Челябинска
В Белоруссии запретили ввозить печенье "Картошка" из Челябинска - РИА Новости, 13.01.2025
В Белоруссии запретили ввозить печенье "Картошка" из Челябинска
Госстандарт Белорусии в Telegram-канале сообщил о запрете ввозить печенье "Картошка" челябинской фирмы "Колос", а также печенье "Орешек с вареной сгущенкой" от... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T12:00:00+03:00
2025-01-13T12:00:00+03:00
2025-01-13T13:04:00+03:00
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МИНСК, 13 янв — РИА Новости. Госстандарт Белорусии в Telegram-канале сообщил о запрете ввозить печенье "Картошка" челябинской фирмы "Колос", а также печенье "Орешек с вареной сгущенкой" от пензенской фабрики "Капитал"."Продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" (части 1 статьи 5 главы 1, части 1, 8 статьи 7 главы 2), ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" (пункта 1, пункта 16 статьи 7, приложения 8) - по безопасности: при производстве продукции в продукте молокосодержащем сгущенном вареном с сахаром применялась заявленная в маркировке пищевая добавка – консервант бензоат натрия Е211, недопустимая для использования при производстве продуктов молокосодержащих и мучных кондитерских изделий", — говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, "Картошка" не соответствует требованиям Таможенного союза: консервант сорбиновая кислота (Е200) в печенье превышает допустимую норму в 1,2 раза.В декабре Белоруссия запретила продажу гречки российской компании "Вега-инжиниринг" из-за несоответствия данных на упаковке реальным свойствам продукта — гречка разваривалась на четыре минуты дольше заявленной нормы. По той же причине 3 января под запрет попала гречка от производства "Дары полей". Компания, в свою очередь, опровергла данные о долгой развариваемости гречки. Представитель заявил, что продукция имеет все необходимые документы, подтверждающие качество товара.
https://ria.ru/20240419/chay-1941164463.html
https://ria.ru/20240506/prodazha-1944234154.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, белоруссия, таможенный союз, россия, челябинск, пенза
Экономика, Белоруссия, Таможенный союз, Россия, Челябинск, Пенза
В Белоруссии запретили ввозить печенье "Картошка" из Челябинска
Белоруссия запретила к ввозу печенье "Картошка" и "Орешек" двух фирм из России
МИНСК, 13 янв — РИА Новости.
Госстандарт Белорусии в Telegram-канале
сообщил о запрете ввозить печенье "Картошка" челябинской фирмы "Колос", а также печенье "Орешек с вареной сгущенкой" от пензенской фабрики "Капитал".
"Продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" (части 1 статьи 5 главы 1, части 1, 8 статьи 7 главы 2), ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" (пункта 1, пункта 16 статьи 7, приложения 8) - по безопасности: при производстве продукции в продукте молокосодержащем сгущенном вареном с сахаром применялась заявленная в маркировке пищевая добавка – консервант бензоат натрия Е211, недопустимая для использования при производстве продуктов молокосодержащих и мучных кондитерских изделий", — говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, "Картошка" не соответствует требованиям Таможенного союза: консервант сорбиновая кислота (Е200) в печенье превышает допустимую норму в 1,2 раза.
В декабре Белоруссия запретила продажу гречки российской компании "Вега-инжиниринг" из-за несоответствия данных на упаковке реальным свойствам продукта — гречка разваривалась на четыре минуты дольше заявленной нормы.
По той же причине 3 января под запрет попала гречка от производства "Дары полей". Компания, в свою очередь, опровергла данные о долгой развариваемости гречки. Представитель заявил, что продукция имеет все необходимые документы, подтверждающие качество товара.