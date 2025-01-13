https://ria.ru/20250113/belorussija-1993443245.html

В Белоруссии запретили ввозить печенье "Картошка" из Челябинска

В Белоруссии запретили ввозить печенье "Картошка" из Челябинска - РИА Новости, 13.01.2025

В Белоруссии запретили ввозить печенье "Картошка" из Челябинска

Госстандарт Белорусии в Telegram-канале сообщил о запрете ввозить печенье "Картошка" челябинской фирмы "Колос", а также печенье "Орешек с вареной сгущенкой" от... РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T12:00:00+03:00

2025-01-13T12:00:00+03:00

2025-01-13T13:04:00+03:00

экономика

белоруссия

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МИНСК, 13 янв — РИА Новости. Госстандарт Белорусии в Telegram-канале сообщил о запрете ввозить печенье "Картошка" челябинской фирмы "Колос", а также печенье "Орешек с вареной сгущенкой" от пензенской фабрики "Капитал"."Продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" (части 1 статьи 5 главы 1, части 1, 8 статьи 7 главы 2), ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" (пункта 1, пункта 16 статьи 7, приложения 8) - по безопасности: при производстве продукции в продукте молокосодержащем сгущенном вареном с сахаром применялась заявленная в маркировке пищевая добавка – консервант бензоат натрия Е211, недопустимая для использования при производстве продуктов молокосодержащих и мучных кондитерских изделий", — говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, "Картошка" не соответствует требованиям Таможенного союза: консервант сорбиновая кислота (Е200) в печенье превышает допустимую норму в 1,2 раза.В декабре Белоруссия запретила продажу гречки российской компании "Вега-инжиниринг" из-за несоответствия данных на упаковке реальным свойствам продукта — гречка разваривалась на четыре минуты дольше заявленной нормы. По той же причине 3 января под запрет попала гречка от производства "Дары полей". Компания, в свою очередь, опровергла данные о долгой развариваемости гречки. Представитель заявил, что продукция имеет все необходимые документы, подтверждающие качество товара.

https://ria.ru/20240419/chay-1941164463.html

https://ria.ru/20240506/prodazha-1944234154.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, белоруссия, таможенный союз, россия, челябинск, пенза