https://ria.ru/20250112/zelenskiy-1993308712.html

"Не бойся, Вова": Зеленскому предложили необычный способ спасения

"Не бойся, Вова": Зеленскому предложили необычный способ спасения - РИА Новости, 12.01.2025

"Не бойся, Вова": Зеленскому предложили необычный способ спасения

Владимир Зеленский еще может поправить свои дела, если американский актер Шон Пенн подарит ему вторую статуэтку премии "Оскар", заявил американский журналист... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T05:46:00+03:00

2025-01-12T05:46:00+03:00

2025-01-12T17:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

владимир зеленский

шон пенн

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926659_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85138548a93654722f39bb1c40541e71.jpg

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский еще может поправить свои дела, если американский актер Шон Пенн подарит ему вторую статуэтку премии "Оскар", заявил американский журналист Патрик Хеннингсен в социальной сети X."Не все еще потеряно. Шон Пенн <...> уладит твои дела еще одной "особой" статуэткой "Оскара". Не волнуйся, Вова", — написал он.Хеннингсен также предупредил главу киевского режима, что США в скором времени значительно урежут расходы на помощь Киеву.Американский актер Шон Пенн дважды становился лауреатом премии "Оскар" за лучшую мужскую роль. В ноябре 2022 года он подарил одну из статуэток Зеленскому с просьбой хранить ее на Украине до конца конфликта с Россией. Избранный президент США Дональд Трамп, вступающий в должность 20 января, неоднократно критиковал помощь Украине и обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт за один день. В Москве считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.

https://ria.ru/20250112/tramp-1993305223.html

https://ria.ru/20250112/sleboda-1993305540.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, владимир зеленский, шон пенн