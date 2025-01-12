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"Не бойся, Вова": Зеленскому предложили необычный способ спасения - РИА Новости, 12.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:46 12.01.2025 (обновлено: 17:30 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/zelenskiy-1993308712.html
"Не бойся, Вова": Зеленскому предложили необычный способ спасения
"Не бойся, Вова": Зеленскому предложили необычный способ спасения - РИА Новости, 12.01.2025
"Не бойся, Вова": Зеленскому предложили необычный способ спасения
Владимир Зеленский еще может поправить свои дела, если американский актер Шон Пенн подарит ему вторую статуэтку премии "Оскар", заявил американский журналист... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T05:46:00+03:00
2025-01-12T17:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
владимир зеленский
шон пенн
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский еще может поправить свои дела, если американский актер Шон Пенн подарит ему вторую статуэтку премии "Оскар", заявил американский журналист Патрик Хеннингсен в социальной сети X."Не все еще потеряно. Шон Пенн &lt;...&gt; уладит твои дела еще одной "особой" статуэткой "Оскара". Не волнуйся, Вова", — написал он.Хеннингсен также предупредил главу киевского режима, что США в скором времени значительно урежут расходы на помощь Киеву.Американский актер Шон Пенн дважды становился лауреатом премии "Оскар" за лучшую мужскую роль. В ноябре 2022 года он подарил одну из статуэток Зеленскому с просьбой хранить ее на Украине до конца конфликта с Россией. Избранный президент США Дональд Трамп, вступающий в должность 20 января, неоднократно критиковал помощь Украине и обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт за один день. В Москве считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
https://ria.ru/20250112/tramp-1993305223.html
https://ria.ru/20250112/sleboda-1993305540.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, шон пенн
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Шон Пенн
"Не бойся, Вова": Зеленскому предложили необычный способ спасения

Журналист Хеннингсен предложил помочь Зеленскому вторым "Оскаром" от Шона Пенна

© AP Photo / Wolfgang RattayПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© AP Photo / Wolfgang Rattay
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский еще может поправить свои дела, если американский актер Шон Пенн подарит ему вторую статуэтку премии "Оскар", заявил американский журналист Патрик Хеннингсен в социальной сети X.
"Не все еще потеряно. Шон Пенн <...> уладит твои дела еще одной "особой" статуэткой "Оскара". Не волнуйся, Вова", — написал он.
Избранный президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
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Хеннингсен также предупредил главу киевского режима, что США в скором времени значительно урежут расходы на помощь Киеву.
Американский актер Шон Пенн дважды становился лауреатом премии "Оскар" за лучшую мужскую роль. В ноябре 2022 года он подарил одну из статуэток Зеленскому с просьбой хранить ее на Украине до конца конфликта с Россией.
Избранный президент США Дональд Трамп, вступающий в должность 20 января, неоднократно критиковал помощь Украине и обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт за один день. В Москве считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийШон Пенн
 
 
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