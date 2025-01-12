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На Западе заявили об "опасном существе", угрожающем Украине - РИА Новости, 12.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:01 12.01.2025
https://ria.ru/20250112/zapad-1993386578.html
На Западе заявили об "опасном существе", угрожающем Украине
На Западе заявили об "опасном существе", угрожающем Украине - РИА Новости, 12.01.2025
На Западе заявили об "опасном существе", угрожающем Украине
Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети X экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона из-за его призыва к согражданам пойти на военную службу. РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T22:01:00+03:00
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специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети X экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона из-за его призыва к согражданам пойти на военную службу.Политик порекомендовал соотечественникам не считать службу "некрутой" или "неэтичной" и рассмотреть все ее преимущества."Как и на Украине, этот отвратительный лжец развязывает войну, от которой он только выиграет. Какое опасное существо", — написал Боуз.Как заявил глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия, военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, и после переговоров с российской стороной в Стамбуле Джонсон призвал Киев ничего не подписывать и "просто воевать".Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к диалогу, но при этом игнорирует постоянные отказы от него со стороны Киева.
https://ria.ru/20250112/putin-1993373839.html
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в мире, украина, россия, великобритания, вооруженные силы украины, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Великобритания, Вооруженные силы Украины, Киев
На Западе заявили об "опасном существе", угрожающем Украине

Журналист Боуз назвал Бориса Джонсона опасным существом после его призыва

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети X экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона из-за его призыва к согражданам пойти на военную службу.
Политик порекомендовал соотечественникам не считать службу "некрутой" или "неэтичной" и рассмотреть все ее преимущества.
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"Как и на Украине, этот отвратительный лжец развязывает войну, от которой он только выиграет. Какое опасное существо", — написал Боуз.
Как заявил глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия, военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, и после переговоров с российской стороной в Стамбуле Джонсон призвал Киев ничего не подписывать и "просто воевать".

Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к диалогу, но при этом игнорирует постоянные отказы от него со стороны Киева.
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