https://ria.ru/20250112/yemen-1993324324.html

Число погибших при взрыве в Йемене увеличилось до 15

Число погибших при взрыве в Йемене увеличилось до 15 - РИА Новости, 12.01.2025

Число погибших при взрыве в Йемене увеличилось до 15

Количество погибших в результате взрыва на станции по продаже бытового газа в провинции Эль-Байда в центральном Йемене возросло до 15 человек, 67 граждан... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T10:40:00+03:00

2025-01-12T10:40:00+03:00

2025-01-12T10:42:00+03:00

в мире

йемен

ансар алла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102763/60/1027636091_0:126:2000:1251_1920x0_80_0_0_9f00e5eadc0b85934cf463da47ca39a4.jpg

БЕЙРУТ, 12 янв — РИА Новости. Количество погибших в результате взрыва на станции по продаже бытового газа в провинции Эль-Байда в центральном Йемене возросло до 15 человек, 67 граждан пострадали, информирует Минздрав страны. Ранее сообщалось, что в результате взрыва на газовой станции погибли семь человек, от взрыва пострадали более 20 автомобилей. "Пятнадцать человек погибли, 67 получили ранения в результате происшествия в Эль-Байда. Поиски пропавших продолжаются",- цитирует заявление Минздрава йеменское агентство SABA. В провинции Эль-Байда в последнее время происходят столкновения между войсками на стороне правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситами) и противостоящими им вооруженными группировками.

https://ria.ru/20241231/sana-1992168297.html

йемен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, йемен, ансар алла