Число погибших при взрыве в Йемене увеличилось до 15
Число погибших при взрыве на газовой станции в Йемене возросло до 15 человек
© AP Photo / Mohammed al-QadhiАвтомобиль скорой помощи в Йемене. Архивное фото
© AP Photo / Mohammed al-Qadhi
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 12 янв — РИА Новости. Количество погибших в результате взрыва на станции по продаже бытового газа в провинции Эль-Байда в центральном Йемене возросло до 15 человек, 67 граждан пострадали, информирует Минздрав страны.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва на газовой станции погибли семь человек, от взрыва пострадали более 20 автомобилей.
«
"Пятнадцать человек погибли, 67 получили ранения в результате происшествия в Эль-Байда. Поиски пропавших продолжаются",- цитирует заявление Минздрава йеменское агентство SABA.
В провинции Эль-Байда в последнее время происходят столкновения между войсками на стороне правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситами) и противостоящими им вооруженными группировками.
Израиль нанес шесть ударов по комплексу по ремонту техники в столице Йемена
31 декабря 2024, 15:48