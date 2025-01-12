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Число погибших при взрыве в Йемене увеличилось до 15 - РИА Новости, 12.01.2025
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10:40 12.01.2025 (обновлено: 10:42 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/yemen-1993324324.html
Число погибших при взрыве в Йемене увеличилось до 15
Число погибших при взрыве в Йемене увеличилось до 15 - РИА Новости, 12.01.2025
Число погибших при взрыве в Йемене увеличилось до 15
Количество погибших в результате взрыва на станции по продаже бытового газа в провинции Эль-Байда в центральном Йемене возросло до 15 человек, 67 граждан... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T10:40:00+03:00
2025-01-12T10:42:00+03:00
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БЕЙРУТ, 12 янв — РИА Новости. Количество погибших в результате взрыва на станции по продаже бытового газа в провинции Эль-Байда в центральном Йемене возросло до 15 человек, 67 граждан пострадали, информирует Минздрав страны. Ранее сообщалось, что в результате взрыва на газовой станции погибли семь человек, от взрыва пострадали более 20 автомобилей. "Пятнадцать человек погибли, 67 получили ранения в результате происшествия в Эль-Байда. Поиски пропавших продолжаются",- цитирует заявление Минздрава йеменское агентство SABA. В провинции Эль-Байда в последнее время происходят столкновения между войсками на стороне правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситами) и противостоящими им вооруженными группировками.
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в мире, йемен, ансар алла
В мире, Йемен, Ансар Алла
Число погибших при взрыве в Йемене увеличилось до 15

Число погибших при взрыве на газовой станции в Йемене возросло до 15 человек

© AP Photo / Mohammed al-QadhiАвтомобиль скорой помощи в Йемене. Архивное фото
Автомобиль скорой помощи в Йемене. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© AP Photo / Mohammed al-Qadhi
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БЕЙРУТ, 12 янв — РИА Новости. Количество погибших в результате взрыва на станции по продаже бытового газа в провинции Эль-Байда в центральном Йемене возросло до 15 человек, 67 граждан пострадали, информирует Минздрав страны.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва на газовой станции погибли семь человек, от взрыва пострадали более 20 автомобилей.
«
"Пятнадцать человек погибли, 67 получили ранения в результате происшествия в Эль-Байда. Поиски пропавших продолжаются",- цитирует заявление Минздрава йеменское агентство SABA.
В провинции Эль-Байда в последнее время происходят столкновения между войсками на стороне правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситами) и противостоящими им вооруженными группировками.
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