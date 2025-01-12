https://ria.ru/20250112/yemen-1993304196.html

При взрыве в йеменской провинции Эль-Байда погибли семь человек

При взрыве в йеменской провинции Эль-Байда погибли семь человек - РИА Новости, 12.01.2025

При взрыве в йеменской провинции Эль-Байда погибли семь человек

В результате взрыва на станции по продаже бытового газа в провинции Эль-Байда в центральном Йемене погибли семь человек, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T02:35:00+03:00

2025-01-12T02:35:00+03:00

2025-01-12T12:49:00+03:00

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КАИР, 12 янв — РИА Новости. В результате взрыва на станции по продаже бытового газа в провинции Эль-Байда в центральном Йемене погибли семь человек, сообщил РИА Новости источник в администрации провинции."Взрыв произошёл на станции по продаже бытового газа в районе Эн-Насифа на севере провинции Эль-Байда. Возникший в результате этого сильный пожар привёл к гибели семи и ранению 65 человек, 15 из них находятся в критическом состоянии", — сказал источник.По его словам, также пострадали более 20 автомобилей.Силы безопасности начали расследование причин произошедшего.В провинции Эль-Байда в последнее время происходят столкновения между войсками на стороне правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситами) и противостоящими им вооруженными группировками.

https://ria.ru/20241221/vzryv-1990657954.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, йемен, ансар алла