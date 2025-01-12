После инцидента в школе во Владивостоке учеников перевели на удаленку
После обрушения потолка в школе во Владивостоке учеников перевели на удаленку
© Фото : Следком Приморья/TelegramМесто обрушения потолка в помещении бассейна школы во Владивостоке. 11 января 2025
Место обрушения потолка в помещении бассейна школы во Владивостоке. 11 января 2025
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ВЛАДИВОСТОК, 12 янв - РИА Новости. Ученики школы №72 во Владивостоке с понедельника перейдут на дистанционное обучение после обрушения потолка в отдельно стоящем здании бассейна, сообщил мэр города Константин Шестаков в своем Telegram-канале.
В воскресенье в мэрии Владивостока рассказали журналистам, что потолок обрушился в отдельно стоящем здании бассейна школы, пострадавших нет. Представитель муниципалитета сообщил РИА Новости, что инцидент произошёл в школе №72. Источник, знакомый с ситуацией, уточнил, что в момент обрушения детей в бассейне не было. СКР Приморья возбудил уголовное дело о халатности, обстоятельства выясняются. Прокуратура региона уточняла, что инцидент произошёл утром в воскресенье: потолок и элементы фасада разрушились в помещении бассейна, введенного в эксплуатацию в 1987 году. Территория школы оцеплена и находится под охраной.
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"Введен режим локальной чрезвычайной ситуации... На время проведения экспертизы до 20 января в школе введен дистанционный режим обучения", - написал Шестаков.
Градоначальник также поручил за неделю обследовать все муниципальные объекты, где есть бассейны.
Ранее прокуратура Приморья сообщала, что в суде находится административный иск прокурора района к администрации Владивостока о признании бездействия незаконным и возложении обязанности профинансировать техническое обследование и ремонт кровли школы, поскольку нарушения не были устранены по представлению прокурора.
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