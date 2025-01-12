Володин ответил на сообщения о возможном запрете видеоигр
Володин: нужен не запрет видеоигр, а защита детей от деструктивного контента
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал в Telegram-канале результаты проведенного им опроса об ограждении детей от деструктивного контента в видеоиграх.
"Проведение опроса показало, насколько многих волнует тема, связанная с деструктивным контентом в видеоиграх и интернете. Большинство проголосовавших — 71 процент — высказалось за то, чтобы оградить детей от сюжетов, содержащих насилие и агрессию, а также навязывания чуждых нам ценностей. <...> Ряд медиаресурсов заявил о возможном полном запрете видеоигр. Сразу хочу подчеркнуть — об этом речи не идет", — написал он.
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Володин напомнил, что за последние годы были несколько случаев нападений учащихся на школьников и учителей — эти действия спровоцировали видеоигры.
"Дети и подростки, совершая подобные поступки, зачастую думают, что продолжают находиться в виртуальном мире, так как грань между ним и реальной действительностью стирается. Тема заинтересовала многих моих коллег. Планируем подключить к обсуждению законопроекта родительское сообщество, учителей, экспертов, представителей отрасли, психологов и всех заинтересованных", — добавил спикер Госдумы.
По его словам, решение, на которое выйдет нижняя палата парламента, должно быть сбалансированным.
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"Еще раз подчеркиваю, речь идет именно о защите детей от деструктивного контента в интернете и видеоиграх, от пропаганды там информации, запрещенной на территории нашей страны, — совершения преступлений, смены пола, употребления наркотиков и ЛГБТ*. Всего того, что крайне негативно влияет на неокрепшую психику подрастающего поколения", — уточнил Володин.
Кроме того, отметил он, нужно разрабатывать и выпускать отечественный контент, и это вопрос, который предстоит решить.
* Движение признано экстремистским и запрещено на территории России.