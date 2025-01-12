https://ria.ru/20250112/videoigry-1993321188.html

Володин ответил на сообщения о возможном запрете видеоигр

Володин ответил на сообщения о возможном запрете видеоигр - РИА Новости, 12.01.2025

Володин ответил на сообщения о возможном запрете видеоигр

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал в Telegram-канале результаты проведенного им опроса об ограждении детей от деструктивного контента в... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T09:59:00+03:00

2025-01-12T09:59:00+03:00

2025-01-12T12:04:00+03:00

общество

вячеслав володин

госдума рф

технологии

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал в Telegram-канале результаты проведенного им опроса об ограждении детей от деструктивного контента в видеоиграх."Проведение опроса показало, насколько многих волнует тема, связанная с деструктивным контентом в видеоиграх и интернете. Большинство проголосовавших — 71 процент — высказалось за то, чтобы оградить детей от сюжетов, содержащих насилие и агрессию, а также навязывания чуждых нам ценностей. <...> Ряд медиаресурсов заявил о возможном полном запрете видеоигр. Сразу хочу подчеркнуть — об этом речи не идет", — написал он. Володин напомнил, что за последние годы были несколько случаев нападений учащихся на школьников и учителей — эти действия спровоцировали видеоигры. "Дети и подростки, совершая подобные поступки, зачастую думают, что продолжают находиться в виртуальном мире, так как грань между ним и реальной действительностью стирается. Тема заинтересовала многих моих коллег. Планируем подключить к обсуждению законопроекта родительское сообщество, учителей, экспертов, представителей отрасли, психологов и всех заинтересованных", — добавил спикер Госдумы. По его словам, решение, на которое выйдет нижняя палата парламента, должно быть сбалансированным. "Еще раз подчеркиваю, речь идет именно о защите детей от деструктивного контента в интернете и видеоиграх, от пропаганды там информации, запрещенной на территории нашей страны, — совершения преступлений, смены пола, употребления наркотиков и ЛГБТ*. Всего того, что крайне негативно влияет на неокрепшую психику подрастающего поколения", — уточнил Володин. Кроме того, отметил он, нужно разрабатывать и выпускать отечественный контент, и это вопрос, который предстоит решить.* Движение признано экстремистским и запрещено на территории России.

https://ria.ru/20241220/igry-1990513036.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, вячеслав володин, госдума рф, технологии