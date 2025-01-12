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Революционный процесс в Венесуэле углубится, заявил депутат Прието - РИА Новости, 12.01.2025
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07:51 12.01.2025
https://ria.ru/20250112/venesuela-1993313910.html
Революционный процесс в Венесуэле углубится, заявил депутат Прието
Революционный процесс в Венесуэле углубится, заявил депутат Прието - РИА Новости, 12.01.2025
Революционный процесс в Венесуэле углубится, заявил депутат Прието
Революционный процесс в Венесуэле, который направлен на строительство "коммунального государства", с переизбранием Николаса Мадуро на пост президента... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T07:51:00+03:00
2025-01-12T07:51:00+03:00
в мире
венесуэла
николас мадуро
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КАРАКАС, 12 янв - РИА Новости. Революционный процесс в Венесуэле, который направлен на строительство "коммунального государства", с переизбранием Николаса Мадуро на пост президента Боливарианской республики даст больше власти народу страны, укрепит её суверенитет и позволит продолжить процесс экономического восстановления, заявил РИА Новости депутат Национальной ассамблеи Хильберто Хименес Прието. "Переизбрание Николаса Мадуро на пост президента Боливарианской Республики Венесуэла на новый срок, несомненно, означает преемственность революционного процесса, направленного на углубление строительства коммунального государства, что проявляется в том, что венесуэльский народ приобретает все больше власти, участия и голоса, поскольку он берет под контроль свою собственную судьбу. Без сомнения, Коммунальное государство является выражением венесуэльского социализма", - заявил Хименес, возглавляющий Народное электоральное движение MEP. Мадуро в пятницу в третий раз вступил на пост президента Венесуэлы, который будет занимать до 2031 года. Действующий глава государства одержал победу на президентских выборах, которые прошли в Венесуэле 28 июля 2024 года. За него проголосовали 51,95% избирателей. Основной соперник Мадуро на выборах - Эдмундо Гонсалес Уррутиа - получил поддержку 43,18% избирателей. "Это укрепляет наш суверенитет перед лицом попыток Госдепартамента вновь превратить Венесуэлу в неоколонию и также означает продолжение процесса экономического восстановления страны и государственной политики, которые создали условия для дальнейшего противостояния принудительным мерам против страны", - добавил Хименес Прието. Депутат подчеркнул, что вступление Мадуро в должность соответствует положениям Конституции и является доказательством того, что в Венесуэле существует правовое государство, уважаются институты, законы и прежде всего воля венесуэльского народа, несмотря на безуспешные попытки радикальной оппозиции навязать Венесуэле насилие и хаос.
https://ria.ru/20250112/maduro-1993309388.html
https://ria.ru/20250110/maduro-1993039115.html
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в мире, венесуэла, николас мадуро, государственный департамент сша
В мире, Венесуэла, Николас Мадуро, Государственный департамент США
Революционный процесс в Венесуэле углубится, заявил депутат Прието

Депутат Прието: переизбрание Мадуро укрепит суверенитет Венесуэлы

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
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КАРАКАС, 12 янв - РИА Новости. Революционный процесс в Венесуэле, который направлен на строительство "коммунального государства", с переизбранием Николаса Мадуро на пост президента Боливарианской республики даст больше власти народу страны, укрепит её суверенитет и позволит продолжить процесс экономического восстановления, заявил РИА Новости депутат Национальной ассамблеи Хильберто Хименес Прието.
"Переизбрание Николаса Мадуро на пост президента Боливарианской Республики Венесуэла на новый срок, несомненно, означает преемственность революционного процесса, направленного на углубление строительства коммунального государства, что проявляется в том, что венесуэльский народ приобретает все больше власти, участия и голоса, поскольку он берет под контроль свою собственную судьбу. Без сомнения, Коммунальное государство является выражением венесуэльского социализма", - заявил Хименес, возглавляющий Народное электоральное движение MEP.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
Венесуэла отпразднует 80-летие победы СССР над фашизмом, заявил Мадуро
05:53
Мадуро в пятницу в третий раз вступил на пост президента Венесуэлы, который будет занимать до 2031 года. Действующий глава государства одержал победу на президентских выборах, которые прошли в Венесуэле 28 июля 2024 года. За него проголосовали 51,95% избирателей. Основной соперник Мадуро на выборах - Эдмундо Гонсалес Уррутиа - получил поддержку 43,18% избирателей.
"Это укрепляет наш суверенитет перед лицом попыток Госдепартамента вновь превратить Венесуэлу в неоколонию и также означает продолжение процесса экономического восстановления страны и государственной политики, которые создали условия для дальнейшего противостояния принудительным мерам против страны", - добавил Хименес Прието.
Депутат подчеркнул, что вступление Мадуро в должность соответствует положениям Конституции и является доказательством того, что в Венесуэле существует правовое государство, уважаются институты, законы и прежде всего воля венесуэльского народа, несмотря на безуспешные попытки радикальной оппозиции навязать Венесуэле насилие и хаос.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Биография Николаса Мадуро
10 января, 05:37
 
В миреВенесуэлаНиколас МадуроГосударственный департамент США
 
 
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