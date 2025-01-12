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В Днепропетровской области заявили о повреждении предприятия - РИА Новости, 12.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:02 12.01.2025 (обновлено: 20:23 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/ukraina-1993379018.html
В Днепропетровской области заявили о повреждении предприятия
В Днепропетровской области заявили о повреждении предприятия - РИА Новости, 12.01.2025
В Днепропетровской области заявили о повреждении предприятия
Промышленное предприятие получило повреждения в Днепропетровской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале. РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T20:02:00+03:00
2025-01-12T20:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Промышленное предприятие получило повреждения в Днепропетровской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале."Повреждены инфраструктура, промышленное и коммунальное предприятия", — написал он.При этом Лысак не уточнил, о чем именно идет речь.Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сегодня в районе 14:55 мск на всей территории страны объявляли воздушную тревогу. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250104/plan-1992428596.html
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в мире, украина, днепропетровская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровской области заявили о повреждении предприятия

Глава Днепропетровской ОВА Лысак сообщил о повреждении промышленного предприятия

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Промышленное предприятие получило повреждения в Днепропетровской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале.
"Повреждены инфраструктура, промышленное и коммунальное предприятия", — написал он.
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При этом Лысак не уточнил, о чем именно идет речь.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сегодня в районе 14:55 мск на всей территории страны объявляли воздушную тревогу.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДнепропетровская областьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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