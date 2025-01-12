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В Днепропетровской области заявили о повреждении предприятия
В Днепропетровской области заявили о повреждении предприятия - РИА Новости, 12.01.2025
В Днепропетровской области заявили о повреждении предприятия
Промышленное предприятие получило повреждения в Днепропетровской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале. РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T20:02:00+03:00
2025-01-12T20:02:00+03:00
2025-01-12T20:23:00+03:00
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Промышленное предприятие получило повреждения в Днепропетровской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале."Повреждены инфраструктура, промышленное и коммунальное предприятия", — написал он.При этом Лысак не уточнил, о чем именно идет речь.Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сегодня в районе 14:55 мск на всей территории страны объявляли воздушную тревогу. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250104/plan-1992428596.html
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в мире, украина, днепропетровская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровской области заявили о повреждении предприятия
Глава Днепропетровской ОВА Лысак сообщил о повреждении промышленного предприятия