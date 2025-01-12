https://ria.ru/20250112/tsukerberg-1993291794.html

Цукерберг подтвердил: все это время Россия была права

Цукерберг подтвердил: все это время Россия была права - РИА Новости, 12.01.2025

Цукерберг подтвердил: все это время Россия была права

На Западе объявлено начало новой эры — эры отказа от цензуры! Причем объявил об этом человек, который в течение многих лет осуществлял эту цензуру на практике,... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T08:00:00+03:00

2025-01-12T08:00:00+03:00

2025-01-12T10:07:00+03:00

в мире

сша

марк цукерберг

facebook

джо роган

энди стоун

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0c/1993321578_0:0:1365:769_1920x0_80_0_0_798e966da57c7af067c34963325f74e6.jpg

На Западе объявлено начало новой эры — эры отказа от цензуры! Причем объявил об этом человек, который в течение многих лет осуществлял эту цензуру на практике, — Марк Цукерберг, основатель и владелец экстремистской соцсети Meta* (известной нам больше по старому названию Facebook*). То есть человек в теме. Тут бы либералам всего мира задаться вопросом: а если теперь Запад отказывается от цензуры, то в каком же обществе вы жили все это время? Уж точно не в демократическом.Откровения Цукерберга по-настоящему должны бы шокировать западное сообщество. Он открыто говорит о том, что занимался именно политической цензурой, подчеркивая этот термин. В интервью известному американскому блогеру Джо Рогану предприниматель прямо признается, что демократы из Белого дома фактически ввели либеральную диктатуру, и проводит параллели с романом Оруэлла "1984".Тут бы кому-то из западных конституционалистов вспомнить, на чем зиждется (во всяком случае, формально) демократия Соединенных Штатов, и начать процесс привлечения к ответственности виновных в введении тотальной онлайн-слежки и политической цензуры, в чем признался Цукерберг. Действительно — шок в истеблишменте случился. Но совсем иного рода!Идеологический рупор либералов всего мира — журнал The Economist, публикуя статью об отказе Meta от цензуры, снабжает ее пугающей иллюстрацией: люди в ужасе разбегаются от хлынувшего на них потока лжи, дезинформации и пропаганды после того, как Цукерберг открыл выстроенную им "дамбу" перед этим потоком. Самое интересное, что в статье, которая сопровождается этой картинкой, говорится об обратном: о том, что Facebook как раз резко потерял аудиторию после введения жестких цензурных ограничений. То есть реальные люди разбегались совсем не от "дезинформации" (либералы обычно помечают этим штампом любую неугодную им информацию, даже если она правдива), а от цензуры и ограничений.Кто воет громче всех — так это целая каста так называемых фактчекеров, то есть профессиональных цензоров, годами наживавшихся на идеологической зачистке любой "неправильной" (с точки зрения либералов, разумеется) информации. Особенно это касается неполживых российских оппозиционеров, сбежавших на Запад и с удовольствием поливающих оттуда бывшую Родину грязью. Они теперь признаются, что "все фактчекерское комьюнити" (оказывается, сложилось уже и такое!) жутко возмущено таким поворотом. Ну совсем как Шариков в известном эпизоде "Собачьего сердца": "Я без пропитания оставаться не могу. Где же я буду харчеваться?"И тут мы подходим к самому главному в этой истории — к позиции России. Так а кто же все эти годы рассказывал правду о том, что на самом деле происходит в западном — как бы демократическом — обществе и, в частности, на тех самых онлайн-платформах Цукерберга? Напомню, Московский городской суд, принимая в марте 2022 года решение о запрете сетей Facebook и Instagram*, указал именно на те самые факты, о которых теперь рассказывает (как о какой-то "сенсации") основатель этих компаний! В этом решении ведь как раз и указывается на факты ограничения свободы слова для российских СМИ и граждан.Заодно в постановлении суда упоминается заявление пресс-секретаря Meta Энди Стоуна о том, что его компания снимает ограничения на разжигание национальной ненависти к русским. После чего орда этого самого "фактчекерского комьюнити" просто-напросто зачищала любое мнение в поддержку России и разгоняла пожелания нам смерти, крови, страданий и разрушений.И вот теперь, спустя всего три года, сам владелец этих ресурсов фактически признает: решение Московского суда было совершенно обоснованным! То есть все, что мы говорили все эти годы о выполнении политического заказа на экстремистскую деятельность против России, Цукерберг теперь подтвердил!Да, скорее всего, основные западные СМИ правы в том, чем руководствуется миллиардер. Почти наверняка в этом есть расчет на замирение с Дональдом Трампом и его командой, которых те же самые социальные сети подвергали информационным репрессиям не меньше, чем нас с вами. Но не зря сейчас Цукерберга предупреждают о возможных последствиях и реакции со стороны либеральной диктатуры.Еврокомиссия уже грозит штрафами и репрессиями за отказ от цензуры. А Цукерберг призывает будущую администрацию Белого дома защитить его компании от европейского произвола. В общем, борьба ядовитых жабы и гадюки с началом года Змеи только начинается.Забавнее всего смотреть на то, как те самые "фактчекеры" всего мира, которые годами работали цензорами на Фейсбуке, теперь кинулись опровергать самого Цукерберга. Они обратились к нему с коллективным посланием, рассказывая о том, что их отмена нанесет "реальный ущерб и вред". Поляки даже пояснили ему, что "фактчекинг — это не цензура", поскольку цензура подразумевает удаление и блокировку контента, а проверка фактов "заключается в расширении свободы слова путем добавления информации". Как будто мы не помним, как эти "проверки фактов" как раз и приводили к многомесячным блокировкам российских пользователей Фейсбука за самые безобидные слова вроде "хохол" — даже если речь шла о хохле на голове птицы.Довольно точно на это ответил польский политолог Томаш Соммер: "Фактчекинг — это цензура, причем цензура левая, если вы имеете влияние на ограничение потока информации, распространяемой в Facebook. Не обманывайтесь, господа. Вы не расширяете свободу слова — вы только подавляете ее и делаете это за счет иностранных денег".Да, в который раз Запад фактически признает правоту суждений России о состоянии этого самого Запада. Единственное, чего там не говорят вслух, — так это то, что Россия была права. И новая цензура в "новую эру без цензуры", как мы понимаем, этого не дозволит.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.

https://ria.ru/20250111/ssha-1993216229.html

https://ria.ru/20250106/mask-1992605049.html

https://ria.ru/20250108/es-1992823527.html

https://ria.ru/20240907/voyna-1971143067.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

в мире, сша, марк цукерберг, facebook, джо роган, энди стоун