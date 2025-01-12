https://ria.ru/20250112/storona-1993364960.html

Стороны переговоров по Газе близки к соглашению, сообщили в Белом доме

Стороны переговоров по Газе близки к соглашению, сообщили в Белом доме - РИА Новости, 12.01.2025

Стороны переговоров по Газе близки к соглашению, сообщили в Белом доме

Стороны переговоров по освобождению заложников в Газе "очень близки" к соглашению, которое может быть заключено до вступления Дональда Трампа в должность... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T17:39:00+03:00

2025-01-12T17:39:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Стороны переговоров по освобождению заложников в Газе "очень близки" к соглашению, которое может быть заключено до вступления Дональда Трампа в должность президента США, заявил советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан."Мы очень близки. Но в то же время это всё ещё означает, что мы далеки, потому что пока не пересечена финишная черта, соглашение не достигнуто", – сказал Салливан в эфире телеканала CNN.Чиновник добавил, что окончательная договоренность может быть достигнута еще до официального вступления Трампа в должность главы государства.По его словам, советник Байдена по Ближнему Востоку Бретт Макгерк уже неделю находится в Дохе, где при посредничестве согласовываются последние детали текста соглашения."Мы полны решимости использовать каждый оставшийся день нашего времени в администрации, чтобы достичь этого", – подчеркнул он.Салливан отметил, что Байден ежедневно получает обновления по этой теме и вскоре, вероятно, проведёт переговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху."Мы ни в коем случае не откладываем эту задачу в сторону. Есть возможность, что это всё-таки удастся завершить", – добавил он.

https://ria.ru/20241229/izrail-1991961724.html

https://ria.ru/20250103/gaza-1992436952.html

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в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, палестина, ближний восток, сша, доха, джо байден, дональд трамп, джейк салливан