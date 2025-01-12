https://ria.ru/20250112/spetsoperatsiya-1993332630.html
Группировка "Днепр" уничтожила более 60 боевиков ВСУ за сутки
Группировка "Днепр" уничтожила более 60 боевиков ВСУ за сутки - РИА Новости, 12.01.2025
Группировка "Днепр" уничтожила более 60 боевиков ВСУ за сутки
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 60 боевиков ВСУ, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной разведки "Пластун" противника, РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T12:16:00+03:00
2025-01-12T12:16:00+03:00
2025-01-12T12:30:00+03:00
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 60 боевиков ВСУ, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной разведки "Пластун" противника, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Антоновка, Приднепровское, Понятовка Херсонской области и Новоандреевка Запорожской области. Противник потерял более 60-ти военнослужащих, пять автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной разведки "Пластун". Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Группировка "Днепр" уничтожила более 60 боевиков ВСУ за сутки
МО РФ: бойцы "Днепра" уничтожили более 60 боевиков ВСУ и станцию РЭБ "Пластун"