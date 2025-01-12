https://ria.ru/20250112/spetsoperatsiya-1993332226.html

ВСУ потеряли более 450 боевиков в зоне действий бойцов "Центра" за сутки

ВСУ потеряли более 450 боевиков в зоне действий бойцов "Центра" за сутки - РИА Новости, 12.01.2025

ВСУ потеряли более 450 боевиков в зоне действий бойцов "Центра" за сутки

Киев потерял свыше 450 военнослужащих, БТР М113 и БМП Bradley производства США в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T12:11:00+03:00

2025-01-12T12:11:00+03:00

2025-01-12T12:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Киев потерял свыше 450 военнослужащих, БТР М113 и БМП Bradley производства США в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике "восьми механизированных, пехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, бригады нацгвардии и бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Красноармейск, Славянка, Петровка, Алексеевка, Дзержинск, Димитров, Новопавловка, Удачное, Украинка, Зверево и Белицкое Донецкой Народной Республики"."Противник потерял более 450 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 и боевую машину пехоты Bradley производства США, боевую бронированную машину Cobra II турецкого производства, а также три автомобиля и семь артиллерийских орудий", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

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