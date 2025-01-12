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ВСУ потеряли более 450 боевиков в зоне действий бойцов "Центра" за сутки - РИА Новости, 12.01.2025
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12:11 12.01.2025 (обновлено: 12:32 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/spetsoperatsiya-1993332226.html
ВСУ потеряли более 450 боевиков в зоне действий бойцов "Центра" за сутки
ВСУ потеряли более 450 боевиков в зоне действий бойцов "Центра" за сутки - РИА Новости, 12.01.2025
ВСУ потеряли более 450 боевиков в зоне действий бойцов "Центра" за сутки
Киев потерял свыше 450 военнослужащих, БТР М113 и БМП Bradley производства США в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T12:11:00+03:00
2025-01-12T12:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Киев потерял свыше 450 военнослужащих, БТР М113 и БМП Bradley производства США в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике "восьми механизированных, пехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, бригады нацгвардии и бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Красноармейск, Славянка, Петровка, Алексеевка, Дзержинск, Димитров, Новопавловка, Удачное, Украинка, Зверево и Белицкое Донецкой Народной Республики"."Противник потерял более 450 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 и боевую машину пехоты Bradley производства США, боевую бронированную машину Cobra II турецкого производства, а также три автомобиля и семь артиллерийских орудий", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли более 450 боевиков в зоне действий бойцов "Центра" за сутки

ВСУ потеряли более 450 боевиков и БМП Bradley в зоне действий "Центра" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Киев потерял свыше 450 военнослужащих, БТР М113 и БМП Bradley производства США в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике "восьми механизированных, пехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, бригады нацгвардии и бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Красноармейск, Славянка, Петровка, Алексеевка, Дзержинск, Димитров, Новопавловка, Удачное, Украинка, Зверево и Белицкое Донецкой Народной Республики".
"Противник потерял более 450 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 и боевую машину пехоты Bradley производства США, боевую бронированную машину Cobra II турецкого производства, а также три автомобиля и семь артиллерийских орудий", - говорится в сообщении.
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