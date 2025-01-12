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На Красноармейском направлении уничтожили танк Т-72 ВСУ - РИА Новости, 12.01.2025
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05:47 12.01.2025
https://ria.ru/20250112/spetsoperatsiya-1993309019.html
На Красноармейском направлении уничтожили танк Т-72 ВСУ
На Красноармейском направлении уничтожили танк Т-72 ВСУ - РИА Новости, 12.01.2025
На Красноармейском направлении уничтожили танк Т-72 ВСУ
Расчет ударных БПЛА группировки "Центр" уничтожил танк Т-72 ВСУ на красноармейском направлении СВО, Минобороны России опубликовало соответствующие кадры. РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T05:47:00+03:00
2025-01-12T05:47:00+03:00
в мире
россия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 12 янв – РИА Новости. Расчет ударных БПЛА группировки "Центр" уничтожил танк Т-72 ВСУ на красноармейском направлении СВО, Минобороны России опубликовало соответствующие кадры. "В ходе боевой работы расчеты FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск "Центр" уничтожили танка Т-72М1 ВСУ в районе населенного пункта Воздвиженка Донецкой Народной Республики", - сообщили в Минобороны РФ. На кадрах виден удар дрона под башню танка ВСУ. С другого беспилотника ведется объективный контроль поражения техники – Т-72 загорается и вскоре изнутри машины вырывается столб пламени. Дальнейший кадров нет, однако удар мог привести к детонации боекомплекта внутри танка и отрыву его башни. "Поддерживая наступательные действия штурмовых подразделений группировки, расчеты ударных беспилотников соединения специального назначения ежедневно уничтожают боевые бронированные машины, в том числе иностранного производства, склады с боеприпасами, наблюдательные пункты, а также живую силу ВСУ, срывая ротации на линии боевого соприкосновения", - отметили в МО РФ.
https://ria.ru/20250110/spetsoperatsiya-1993140897.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины, т-72 "урал"
В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Т-72 "Урал"
На Красноармейском направлении уничтожили танк Т-72 ВСУ

Расчеты ударных БПЛА уничтожили танк Т-72 ВСУ на Красноармейском направлении СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 янв – РИА Новости. Расчет ударных БПЛА группировки "Центр" уничтожил танк Т-72 ВСУ на красноармейском направлении СВО, Минобороны России опубликовало соответствующие кадры.
"В ходе боевой работы расчеты FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск "Центр" уничтожили танка Т-72М1 ВСУ в районе населенного пункта Воздвиженка Донецкой Народной Республики", - сообщили в Минобороны РФ.
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10 января, 15:47
На кадрах виден удар дрона под башню танка ВСУ. С другого беспилотника ведется объективный контроль поражения техники – Т-72 загорается и вскоре изнутри машины вырывается столб пламени. Дальнейший кадров нет, однако удар мог привести к детонации боекомплекта внутри танка и отрыву его башни.
"Поддерживая наступательные действия штурмовых подразделений группировки, расчеты ударных беспилотников соединения специального назначения ежедневно уничтожают боевые бронированные машины, в том числе иностранного производства, склады с боеприпасами, наблюдательные пункты, а также живую силу ВСУ, срывая ротации на линии боевого соприкосновения", - отметили в МО РФ.
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