На Красноармейском направлении уничтожили танк Т-72 ВСУ
Расчеты ударных БПЛА уничтожили танк Т-72 ВСУ на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 янв – РИА Новости. Расчет ударных БПЛА группировки "Центр" уничтожил танк Т-72 ВСУ на красноармейском направлении СВО, Минобороны России опубликовало соответствующие кадры.
"В ходе боевой работы расчеты FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск "Центр" уничтожили танка Т-72М1 ВСУ в районе населенного пункта Воздвиженка Донецкой Народной Республики", - сообщили в Минобороны РФ.
На кадрах виден удар дрона под башню танка ВСУ. С другого беспилотника ведется объективный контроль поражения техники – Т-72 загорается и вскоре изнутри машины вырывается столб пламени. Дальнейший кадров нет, однако удар мог привести к детонации боекомплекта внутри танка и отрыву его башни.
"Поддерживая наступательные действия штурмовых подразделений группировки, расчеты ударных беспилотников соединения специального назначения ежедневно уничтожают боевые бронированные машины, в том числе иностранного производства, склады с боеприпасами, наблюдательные пункты, а также живую силу ВСУ, срывая ротации на линии боевого соприкосновения", - отметили в МО РФ.
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