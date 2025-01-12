https://ria.ru/20250112/spetsoperatsiya-1993309019.html

На Красноармейском направлении уничтожили танк Т-72 ВСУ

На Красноармейском направлении уничтожили танк Т-72 ВСУ - РИА Новости, 12.01.2025

На Красноармейском направлении уничтожили танк Т-72 ВСУ

Расчет ударных БПЛА группировки "Центр" уничтожил танк Т-72 ВСУ на красноармейском направлении СВО, Минобороны России опубликовало соответствующие кадры. РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T05:47:00+03:00

2025-01-12T05:47:00+03:00

2025-01-12T05:47:00+03:00

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т-72 "урал"

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ЛУГАНСК, 12 янв – РИА Новости. Расчет ударных БПЛА группировки "Центр" уничтожил танк Т-72 ВСУ на красноармейском направлении СВО, Минобороны России опубликовало соответствующие кадры. "В ходе боевой работы расчеты FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск "Центр" уничтожили танка Т-72М1 ВСУ в районе населенного пункта Воздвиженка Донецкой Народной Республики", - сообщили в Минобороны РФ. На кадрах виден удар дрона под башню танка ВСУ. С другого беспилотника ведется объективный контроль поражения техники – Т-72 загорается и вскоре изнутри машины вырывается столб пламени. Дальнейший кадров нет, однако удар мог привести к детонации боекомплекта внутри танка и отрыву его башни. "Поддерживая наступательные действия штурмовых подразделений группировки, расчеты ударных беспилотников соединения специального назначения ежедневно уничтожают боевые бронированные машины, в том числе иностранного производства, склады с боеприпасами, наблюдательные пункты, а также живую силу ВСУ, срывая ротации на линии боевого соприкосновения", - отметили в МО РФ.

https://ria.ru/20250110/spetsoperatsiya-1993140897.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, вооруженные силы украины, т-72 "урал"