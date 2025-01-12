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В подполье сообщили об ударе по пригороду Запорожья - РИА Новости, 12.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:34 12.01.2025 (обновлено: 05:49 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/spetsoperatsiya-1993308052.html
В подполье сообщили об ударе по пригороду Запорожья
В подполье сообщили об ударе по пригороду Запорожья - РИА Новости, 12.01.2025
В подполье сообщили об ударе по пригороду Запорожья
Удар нанесен по восточному пригороду Запорожья, где находится используемый ВСУ аэродром, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T05:34:00+03:00
2025-01-12T05:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожье
вооруженные силы украины
безопасность
сергей лебедев
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Удар нанесен по восточному пригороду Запорожья, где находится используемый ВСУ аэродром, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Запорожье в 22.30 прилет в пригород. Сообщают, что взрыв был с восточной окраины города, там ранее располагался 12-й ракетно-зенитный дивизион. Рядом находится аэродром, который бандеровцы используют", - рассказал Лебедев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожье
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Дарья Буймова
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запорожье, вооруженные силы украины, безопасность, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Сергей Лебедев
В подполье сообщили об ударе по пригороду Запорожья

Координатор подполья Лебедев: удар нанесен по аэродрому ВСУ в Запорожье

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкШтурмовики Су-25 ВКС России во время нанесения удара по позициям ВСУ
Штурмовики Су-25 ВКС России во время нанесения удара по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Штурмовики Су-25 ВКС России во время нанесения удара по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Удар нанесен по восточному пригороду Запорожья, где находится используемый ВСУ аэродром, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Запорожье в 22.30 прилет в пригород. Сообщают, что взрыв был с восточной окраины города, там ранее располагался 12-й ракетно-зенитный дивизион. Рядом находится аэродром, который бандеровцы используют", - рассказал Лебедев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеВооруженные силы УкраиныБезопасностьСергей Лебедев
 
 
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