https://ria.ru/20250112/spetsoperatsiya-1993308052.html
В подполье сообщили об ударе по пригороду Запорожья
В подполье сообщили об ударе по пригороду Запорожья - РИА Новости, 12.01.2025
В подполье сообщили об ударе по пригороду Запорожья
Удар нанесен по восточному пригороду Запорожья, где находится используемый ВСУ аэродром, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T05:34:00+03:00
2025-01-12T05:34:00+03:00
2025-01-12T05:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожье
вооруженные силы украины
безопасность
сергей лебедев
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Удар нанесен по восточному пригороду Запорожья, где находится используемый ВСУ аэродром, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Запорожье в 22.30 прилет в пригород. Сообщают, что взрыв был с восточной окраины города, там ранее располагался 12-й ракетно-зенитный дивизион. Рядом находится аэродром, который бандеровцы используют", - рассказал Лебедев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожье, вооруженные силы украины, безопасность, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Сергей Лебедев
В подполье сообщили об ударе по пригороду Запорожья
Координатор подполья Лебедев: удар нанесен по аэродрому ВСУ в Запорожье