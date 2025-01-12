https://ria.ru/20250112/spetsoperatsiya-1993308052.html

В подполье сообщили об ударе по пригороду Запорожья

В подполье сообщили об ударе по пригороду Запорожья - РИА Новости, 12.01.2025

В подполье сообщили об ударе по пригороду Запорожья

Удар нанесен по восточному пригороду Запорожья, где находится используемый ВСУ аэродром, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T05:34:00+03:00

2025-01-12T05:34:00+03:00

2025-01-12T05:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожье

вооруженные силы украины

безопасность

сергей лебедев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791658975_0:0:1476:831_1920x0_80_0_0_dbf0c1ab80fb10986d0379abb89b5668.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Удар нанесен по восточному пригороду Запорожья, где находится используемый ВСУ аэродром, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Запорожье в 22.30 прилет в пригород. Сообщают, что взрыв был с восточной окраины города, там ранее располагался 12-й ракетно-зенитный дивизион. Рядом находится аэродром, который бандеровцы используют", - рассказал Лебедев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожье

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожье, вооруженные силы украины, безопасность, сергей лебедев