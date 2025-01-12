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Ремонтники "Днепра" восстанавливают технику в Запорожской области - РИА Новости, 12.01.2025
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05:25 12.01.2025
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Ремонтники "Днепра" восстанавливают технику в Запорожской области
Ремонтники "Днепра" восстанавливают технику в Запорожской области - РИА Новости, 12.01.2025
Ремонтники "Днепра" восстанавливают технику в Запорожской области
Ремонтные подразделения группировки войск "Днепр" круглосуточно обслуживают и восстанавливают артиллерию и другое вооружение в мастерских, развернутых вблизи... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T05:25:00+03:00
2025-01-12T05:25:00+03:00
безопасность
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Ремонтные подразделения группировки войск "Днепр" круглосуточно обслуживают и восстанавливают артиллерию и другое вооружение в мастерских, развернутых вблизи линии боевого соприкосновения на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам замкомандира взвода с позывным "Малыш". "У нас ремонтная мастерская практически всегда в боевой готовности, круглосуточно. В течение часа мы можем выдвинуться и провести работу. Весь личный состав нашей ремонтной роты является техническими специалистами и может выполнять работы, поставленные боевые задачи", - рассказал он. По его словам, подразделение ремонтирует и стрелковое оружие, и технику, и артиллерийские системы. "(Только что) провели замену вкладышей ствола гаубицы Д-30. Происходит износ этих вкладышей и появляется люфт ствола. Из-за этого нельзя навестись более точно, поэтому мы производим ремонт. В данный момент произвели замену и установку ствола обратно. Артиллеристам нашим это даст более точную работу орудия по цели", - рассказал военнослужащий. Он добавил, что работа ремонтных подразделений непосредственно в районе ведения боевых действий позволяет обслуживать и возвращать в строй вооружение в минимальные сроки.
https://ria.ru/20250110/spetsoperatsiya-1993140897.html
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безопасность, запорожская область
Безопасность, Запорожская область
Ремонтники "Днепра" восстанавливают технику в Запорожской области

Ремонтные подразделения группы "Днепр" круглосуточно обслуживают артиллерию

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Ремонтные подразделения группировки войск "Днепр" круглосуточно обслуживают и восстанавливают артиллерию и другое вооружение в мастерских, развернутых вблизи линии боевого соприкосновения на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам замкомандира взвода с позывным "Малыш".
"У нас ремонтная мастерская практически всегда в боевой готовности, круглосуточно. В течение часа мы можем выдвинуться и провести работу. Весь личный состав нашей ремонтной роты является техническими специалистами и может выполнять работы, поставленные боевые задачи", - рассказал он.
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По его словам, подразделение ремонтирует и стрелковое оружие, и технику, и артиллерийские системы.
"(Только что) провели замену вкладышей ствола гаубицы Д-30. Происходит износ этих вкладышей и появляется люфт ствола. Из-за этого нельзя навестись более точно, поэтому мы производим ремонт. В данный момент произвели замену и установку ствола обратно. Артиллеристам нашим это даст более точную работу орудия по цели", - рассказал военнослужащий. Он добавил, что работа ремонтных подразделений непосредственно в районе ведения боевых действий позволяет обслуживать и возвращать в строй вооружение в минимальные сроки.
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