https://ria.ru/20250112/spetsoperatsiya-1993307674.html

Ремонтники "Днепра" восстанавливают технику в Запорожской области

Ремонтники "Днепра" восстанавливают технику в Запорожской области - РИА Новости, 12.01.2025

Ремонтники "Днепра" восстанавливают технику в Запорожской области

Ремонтные подразделения группировки войск "Днепр" круглосуточно обслуживают и восстанавливают артиллерию и другое вооружение в мастерских, развернутых вблизи... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T05:25:00+03:00

2025-01-12T05:25:00+03:00

2025-01-12T05:25:00+03:00

безопасность

запорожская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992896245_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_69c6de2dc43ebcf3a297d4f8bfe1d407.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Ремонтные подразделения группировки войск "Днепр" круглосуточно обслуживают и восстанавливают артиллерию и другое вооружение в мастерских, развернутых вблизи линии боевого соприкосновения на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам замкомандира взвода с позывным "Малыш". "У нас ремонтная мастерская практически всегда в боевой готовности, круглосуточно. В течение часа мы можем выдвинуться и провести работу. Весь личный состав нашей ремонтной роты является техническими специалистами и может выполнять работы, поставленные боевые задачи", - рассказал он. По его словам, подразделение ремонтирует и стрелковое оружие, и технику, и артиллерийские системы. "(Только что) провели замену вкладышей ствола гаубицы Д-30. Происходит износ этих вкладышей и появляется люфт ствола. Из-за этого нельзя навестись более точно, поэтому мы производим ремонт. В данный момент произвели замену и установку ствола обратно. Артиллеристам нашим это даст более точную работу орудия по цели", - рассказал военнослужащий. Он добавил, что работа ремонтных подразделений непосредственно в районе ведения боевых действий позволяет обслуживать и возвращать в строй вооружение в минимальные сроки.

https://ria.ru/20250110/spetsoperatsiya-1993140897.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, запорожская область