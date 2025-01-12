https://ria.ru/20250112/spetsoperatsiya-1993307578.html
В подполье сообщили об ударе по городу Хорол
В подполье сообщили об ударе по городу Хорол - РИА Новости, 12.01.2025
В подполье сообщили об ударе по городу Хорол
Удар нанесен по городу Хорол Полтавской области, в районе завода, где ремонтируют военную технику и производят БПЛА, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T05:17:00+03:00
2025-01-12T05:17:00+03:00
2025-01-12T05:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
полтавская область
сергей лебедев
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Удар нанесен по городу Хорол Полтавской области, в районе завода, где ремонтируют военную технику и производят БПЛА, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Городок Хорол в Полтавской области получил прилет в 01.15. Прилетело в стороне Хорольского механического завода, который используют для ремонта военной техники и производства БПЛА", - сказал Лебедев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
полтавская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, безопасность, полтавская область, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Полтавская область, Сергей Лебедев
В подполье сообщили об ударе по городу Хорол
Лебедев: в районе ремонтного заводу ВСУ в городе Хорол нанесен удар