https://ria.ru/20250112/spetsoperatsiya-1993307578.html

В подполье сообщили об ударе по городу Хорол

В подполье сообщили об ударе по городу Хорол - РИА Новости, 12.01.2025

В подполье сообщили об ударе по городу Хорол

Удар нанесен по городу Хорол Полтавской области, в районе завода, где ремонтируют военную технику и производят БПЛА, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T05:17:00+03:00

2025-01-12T05:17:00+03:00

2025-01-12T05:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

полтавская область

сергей лебедев

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Удар нанесен по городу Хорол Полтавской области, в районе завода, где ремонтируют военную технику и производят БПЛА, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Городок Хорол в Полтавской области получил прилет в 01.15. Прилетело в стороне Хорольского механического завода, который используют для ремонта военной техники и производства БПЛА", - сказал Лебедев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

полтавская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, безопасность, полтавская область, сергей лебедев