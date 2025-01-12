https://ria.ru/20250112/spetsoperatsiya-1993307272.html

Экипаж Ка-52М уничтожил бронетехнику ВСУ в Курской области

Экипаж Ка-52М уничтожил бронетехнику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.01.2025

Экипаж Ка-52М уничтожил бронетехнику ВСУ в Курской области

Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T05:07:00+03:00

2025-01-12T05:07:00+03:00

2025-01-12T05:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. "В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки "Север" летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам и уничтожили бронированную технику, а также личный состав ВСУ", — говорится в заявлении. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника.Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех вражеских целей, заключили в министерстве.По данным Минобороны от 11 января, российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки до 240 боевиков ВСУ, две боевые машины пехоты, боевую бронированную машину, четыре миномета и станцию радиоэлектронной борьбы. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 50 840 военнослужащих.

https://ria.ru/20250111/ekipazh-1993223258.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)