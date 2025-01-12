https://ria.ru/20250112/spetsoperatsiya-1993305928.html

Российский штурмовик рассказал, как навыки балета помогают в бою

Российский штурмовик рассказал, как навыки балета помогают в бою - РИА Новости, 12.01.2025

Российский штурмовик рассказал, как навыки балета помогают в бою

Штурмовик группировки "Центр" рассказал РИА Новости, как навыки, приобретённые на занятиях балетом, помогают ему в выполнении боевых задач в зоне спецоперации. РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T03:42:00+03:00

2025-01-12T03:42:00+03:00

2025-01-12T03:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

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ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Штурмовик группировки "Центр" рассказал РИА Новости, как навыки, приобретённые на занятиях балетом, помогают ему в выполнении боевых задач в зоне спецоперации. "Задача в балете - это быстро анализировать, быстро выполнять те или иные действия, когда у тебя есть и работает нейронная сеть твоего мозга, ты очень быстро анализируешь ситуацию, это очень сильно здесь помогает", - рассказал замкомандира взвода 1-го отделения штурмовой роты 3-го батальона 74-й бригады 41-й армии Василий Бураков. По его словам, ряд преимуществ дает хорошая физическая подготовка, полученная в результате ежедневных 4-часовых тренировок по балету: это проработка суставов и связок, в целом, хорошо развитое тело. Он пояснил, что, помимо хорошей физической подготовки, благодаря балету также сильно развиты внутренний потенциал и решительность. Василий поделился, что сперва танцевал артистом балета второй категории, затем начал набирать детей и тренировать. По его словам, теперь педагогические навыки помогают в работе с личным составом: подготавливать, выявлять моральные качества и вырабатывать командное взаимодействие. Сейчас на "гражданке" собеседник агентства является артистом балета первой категории в государственном ансамбле песни и танца "Чалдоны", но решил пойти на СВО. "Я добровольно пошел, чтобы скорее война закончилась, вот я для себя принял решение, что я должен в ней участвовать и в ней взаимодействовать", - отметил Василий.

https://ria.ru/20250111/nozh-1993247337.html

https://ria.ru/20250106/shturmovik-1992662749.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность