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Российский штурмовик рассказал, как навыки балета помогают в бою - РИА Новости, 12.01.2025
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Российский штурмовик рассказал, как навыки балета помогают в бою
Российский штурмовик рассказал, как навыки балета помогают в бою - РИА Новости, 12.01.2025
Российский штурмовик рассказал, как навыки балета помогают в бою
Штурмовик группировки "Центр" рассказал РИА Новости, как навыки, приобретённые на занятиях балетом, помогают ему в выполнении боевых задач в зоне спецоперации. РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T03:42:00+03:00
2025-01-12T03:42:00+03:00
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безопасность
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ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Штурмовик группировки "Центр" рассказал РИА Новости, как навыки, приобретённые на занятиях балетом, помогают ему в выполнении боевых задач в зоне спецоперации. "Задача в балете - это быстро анализировать, быстро выполнять те или иные действия, когда у тебя есть и работает нейронная сеть твоего мозга, ты очень быстро анализируешь ситуацию, это очень сильно здесь помогает", - рассказал замкомандира взвода 1-го отделения штурмовой роты 3-го батальона 74-й бригады 41-й армии Василий Бураков. По его словам, ряд преимуществ дает хорошая физическая подготовка, полученная в результате ежедневных 4-часовых тренировок по балету: это проработка суставов и связок, в целом, хорошо развитое тело. Он пояснил, что, помимо хорошей физической подготовки, благодаря балету также сильно развиты внутренний потенциал и решительность. Василий поделился, что сперва танцевал артистом балета второй категории, затем начал набирать детей и тренировать. По его словам, теперь педагогические навыки помогают в работе с личным составом: подготавливать, выявлять моральные качества и вырабатывать командное взаимодействие. Сейчас на "гражданке" собеседник агентства является артистом балета первой категории в государственном ансамбле песни и танца "Чалдоны", но решил пойти на СВО. "Я добровольно пошел, чтобы скорее война закончилась, вот я для себя принял решение, что я должен в ней участвовать и в ней взаимодействовать", - отметил Василий.
https://ria.ru/20250111/nozh-1993247337.html
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безопасность
Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Российский штурмовик рассказал, как навыки балета помогают в бою

Штурмовик группировки "Центр" Бураков рассказал, как балет помогает в зоне СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Штурмовик группировки "Центр" рассказал РИА Новости, как навыки, приобретённые на занятиях балетом, помогают ему в выполнении боевых задач в зоне спецоперации.
"Задача в балете - это быстро анализировать, быстро выполнять те или иные действия, когда у тебя есть и работает нейронная сеть твоего мозга, ты очень быстро анализируешь ситуацию, это очень сильно здесь помогает", - рассказал замкомандира взвода 1-го отделения штурмовой роты 3-го батальона 74-й бригады 41-й армии Василий Бураков.
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По его словам, ряд преимуществ дает хорошая физическая подготовка, полученная в результате ежедневных 4-часовых тренировок по балету: это проработка суставов и связок, в целом, хорошо развитое тело. Он пояснил, что, помимо хорошей физической подготовки, благодаря балету также сильно развиты внутренний потенциал и решительность.
Василий поделился, что сперва танцевал артистом балета второй категории, затем начал набирать детей и тренировать. По его словам, теперь педагогические навыки помогают в работе с личным составом: подготавливать, выявлять моральные качества и вырабатывать командное взаимодействие.
Сейчас на "гражданке" собеседник агентства является артистом балета первой категории в государственном ансамбле песни и танца "Чалдоны", но решил пойти на СВО.
"Я добровольно пошел, чтобы скорее война закончилась, вот я для себя принял решение, что я должен в ней участвовать и в ней взаимодействовать", - отметил Василий.
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