Главу Минобороны Швейцарии призвали уйти в отставку
Швейцарская народная партия призвала главу Минобороны Амхерд уйти в отставку
© AP Photo / Virginia MayoВиола Амхерд
© AP Photo / Virginia Mayo
Виола Амхерд. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Швейцарская народная партия (UDC), крупнейшая политическая сила Швейцарии, призвала главу минобороны страны Виолу Амхерд уйти в отставку из-за ее провальной политики в области безопасности.
"Тот факт, что Швейцария больше не может обеспечивать свою внутреннюю и внешнюю безопасность, это последствие политических заблуждений и неправильного подбора кадров… госпожа Амхерд предпочитает заниматься вопросами пола в армии вместо экипирования армии. Она поставляет Украине оружие, которое было заказано швейцарцами… госпожа федеральный советник Амхерд, в отставку!" - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.
Швейцария продолжает сближение с НАТО в ущерб своему "нейтральному" статусу
19 декабря 2024, 14:02
В UDC также отметили, что Амхерд способствовала сближению Швейцарии с НАТО, что вовлекает страну в зарубежные конфликты и уводит ее от давней политики нейтралитета.
Швейцарская народная партия занимает 62 из 200 мест в нижней палате парламента страны, Национальном совете.
"Вершина позора". В Швейцарии сделали неожиданное заявление об Украине
26 июня 2024, 02:28