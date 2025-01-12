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Главу Минобороны Швейцарии призвали уйти в отставку - РИА Новости, 12.01.2025
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07:05 12.01.2025 (обновлено: 12:44 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/shvejtsarija-1993312268.html
Главу Минобороны Швейцарии призвали уйти в отставку
Главу Минобороны Швейцарии призвали уйти в отставку - РИА Новости, 12.01.2025
Главу Минобороны Швейцарии призвали уйти в отставку
Швейцарская народная партия (UDC), крупнейшая политическая сила Швейцарии, призвала главу минобороны страны Виолу Амхерд уйти в отставку из-за ее провальной... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T07:05:00+03:00
2025-01-12T12:44:00+03:00
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Швейцарская народная партия (UDC), крупнейшая политическая сила Швейцарии, призвала главу минобороны страны Виолу Амхерд уйти в отставку из-за ее провальной политики в области безопасности. "Тот факт, что Швейцария больше не может обеспечивать свою внутреннюю и внешнюю безопасность, это последствие политических заблуждений и неправильного подбора кадров… госпожа Амхерд предпочитает заниматься вопросами пола в армии вместо экипирования армии. Она поставляет Украине оружие, которое было заказано швейцарцами… госпожа федеральный советник Амхерд, в отставку!" - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии. В UDC также отметили, что Амхерд способствовала сближению Швейцарии с НАТО, что вовлекает страну в зарубежные конфликты и уводит ее от давней политики нейтралитета. Швейцарская народная партия занимает 62 из 200 мест в нижней палате парламента страны, Национальном совете.
https://ria.ru/20241219/shveytsariya-1990140933.html
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в мире, швейцария, украина, нато
В мире, Швейцария, Украина, НАТО
Главу Минобороны Швейцарии призвали уйти в отставку

Швейцарская народная партия призвала главу Минобороны Амхерд уйти в отставку

© AP Photo / Virginia MayoВиола Амхерд
Виола Амхерд - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Виола Амхерд. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Швейцарская народная партия (UDC), крупнейшая политическая сила Швейцарии, призвала главу минобороны страны Виолу Амхерд уйти в отставку из-за ее провальной политики в области безопасности.
"Тот факт, что Швейцария больше не может обеспечивать свою внутреннюю и внешнюю безопасность, это последствие политических заблуждений и неправильного подбора кадров… госпожа Амхерд предпочитает заниматься вопросами пола в армии вместо экипирования армии. Она поставляет Украине оружие, которое было заказано швейцарцами… госпожа федеральный советник Амхерд, в отставку!" - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Швейцария продолжает сближение с НАТО в ущерб своему "нейтральному" статусу
19 декабря 2024, 14:02
В UDC также отметили, что Амхерд способствовала сближению Швейцарии с НАТО, что вовлекает страну в зарубежные конфликты и уводит ее от давней политики нейтралитета.
Швейцарская народная партия занимает 62 из 200 мест в нижней палате парламента страны, Национальном совете.
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