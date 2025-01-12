https://ria.ru/20250112/sanktsii-1993345108.html

Венгрия примет меры для минимизации ущерба от санкций США в энергосекторе

Венгрия примет меры для минимизации ущерба от санкций США в энергосекторе - РИА Новости, 12.01.2025

Венгрия примет меры для минимизации ущерба от санкций США в энергосекторе

Венгрия будет интенсивно сотрудничать с региональными партнерами, чтобы минимизировать ущерб от санкций США против энергосектора РФ, заявил министр иностранных... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T14:18:00+03:00

2025-01-12T14:18:00+03:00

2025-01-12T14:19:00+03:00

экономика

цены на нефть

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петер сийярто

санкции в отношении россии

реакция на санкции

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БУДАПЕШТ, 12 янв — РИА Новости. Венгрия будет интенсивно сотрудничать с региональными партнерами, чтобы минимизировать ущерб от санкций США против энергосектора РФ, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "В ближайшие дни и недели мы будем вести интенсивные переговоры с нашими региональными партнерами, чтобы свести к минимуму влияние санкций США в сфере энергетики на рост цен на топливо", - сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировалось в соцсети Facebook*. США в пятницу ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250111/mid-1993275799.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, сша, венгрия, россия, петер сийярто, санкции в отношении россии, реакция на санкции