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Венгрия примет меры для минимизации ущерба от санкций США в энергосекторе
Венгрия примет меры для минимизации ущерба от санкций США в энергосекторе - РИА Новости, 12.01.2025
Венгрия примет меры для минимизации ущерба от санкций США в энергосекторе
Венгрия будет интенсивно сотрудничать с региональными партнерами, чтобы минимизировать ущерб от санкций США против энергосектора РФ, заявил министр иностранных... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T14:18:00+03:00
2025-01-12T14:18:00+03:00
2025-01-12T14:19:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 12 янв — РИА Новости. Венгрия будет интенсивно сотрудничать с региональными партнерами, чтобы минимизировать ущерб от санкций США против энергосектора РФ, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "В ближайшие дни и недели мы будем вести интенсивные переговоры с нашими региональными партнерами, чтобы свести к минимуму влияние санкций США в сфере энергетики на рост цен на топливо", - сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировалось в соцсети Facebook*. США в пятницу ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, сша, венгрия, россия, петер сийярто, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Экономика, Цены на нефть, США, Венгрия, Россия, Петер Сийярто, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
Венгрия примет меры для минимизации ущерба от санкций США в энергосекторе
Сийярто: Венгрия постарается минимизировать влияние санкций США в энергосекторе