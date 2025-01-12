https://ria.ru/20250112/putin-1993373839.html

Слова Зеленского о Путине вызвали удивление на Украине

Слова Зеленского о Путине вызвали удивление на Украине - РИА Новости, 12.01.2025

Слова Зеленского о Путине вызвали удивление на Украине

Владимир Зеленский обвиняет Владимира Путина в присоединении территорий, хотя у Киева был шанс заключить соглашение еще в 2022 году, заявила украинская... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T19:09:00+03:00

2025-01-12T19:09:00+03:00

2025-01-12T19:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

киев

владимир зеленский

владимир путин

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992939313_103:56:2990:1680_1920x0_80_0_0_940fda9031a3d6a25a3793f1049cd631.jpg

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский обвиняет Владимира Путина в присоединении территорий, хотя у Киева был шанс заключить соглашение еще в 2022 году, заявила украинская журналистка Диана Панченко в социальной сети X.Так она отреагировала на слова главы киевского режима о том, что российский президент хочет войти в историю как человек, который присоединил новые территории к стране, которую невозможно победить."Почему Зеленский не договорился в 2022 году, и теперь теряет больше территории, а украинцы гибнут?" — задалась вопросом Панченко.Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства также упомянул и отмену санкций против России.

https://ria.ru/20250112/ukraina-1993358381.html

https://ria.ru/20250112/zelenskiy-1993349095.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, нато