https://ria.ru/20250112/putin-1993373839.html
Слова Зеленского о Путине вызвали удивление на Украине
Слова Зеленского о Путине вызвали удивление на Украине - РИА Новости, 12.01.2025
Слова Зеленского о Путине вызвали удивление на Украине
Владимир Зеленский обвиняет Владимира Путина в присоединении территорий, хотя у Киева был шанс заключить соглашение еще в 2022 году, заявила украинская... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T19:09:00+03:00
2025-01-12T19:09:00+03:00
2025-01-12T19:09:00+03:00
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский обвиняет Владимира Путина в присоединении территорий, хотя у Киева был шанс заключить соглашение еще в 2022 году, заявила украинская журналистка Диана Панченко в социальной сети X.Так она отреагировала на слова главы киевского режима о том, что российский президент хочет войти в историю как человек, который присоединил новые территории к стране, которую невозможно победить."Почему Зеленский не договорился в 2022 году, и теперь теряет больше территории, а украинцы гибнут?" — задалась вопросом Панченко.Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства также упомянул и отмену санкций против России.
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Слова Зеленского о Путине вызвали удивление на Украине
Журналистка Панченко: Зеленский обвиняет Путина после собственной ошибки