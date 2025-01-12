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Россияне ждут от прокуроров результативной работы, заявил Путин - РИА Новости, 12.01.2025
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00:29 12.01.2025 (обновлено: 00:30 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/putin-1993299365.html
Россияне ждут от прокуроров результативной работы, заявил Путин
Россияне ждут от прокуроров результативной работы, заявил Путин - РИА Новости, 12.01.2025
Россияне ждут от прокуроров результативной работы, заявил Путин
Россияне ждут от прокуроров твердой, последовательной и результативной работы, прежде всего по таким направлениям, как защита трудовых, жилищных и других прав... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T00:29:00+03:00
2025-01-12T00:30:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Россияне ждут от прокуроров твердой, последовательной и результативной работы, прежде всего по таким направлениям, как защита трудовых, жилищных и других прав граждан, заявил президент РФ Владимир Путин, поздравляя российских прокуроров с профессиональным праздником. Поздравление президента опубликовано на сайте Кремля."Наши граждане ждут от вас твердой, последовательной и результативной работы, прежде всего по таким приоритетным направлениям, как защита трудовых, жилищных и других прав граждан, особенно ветеранов, инвалидов, детей-сирот, многодетных семей", - сказал Путин. День работника прокуратуры ежегодно отмечается в России 12 января. Праздник был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 29 декабря 1995 года. Выбранная дата связана с подписанным 23 января (12 января по старому стилю) 1722 года указом Петра Великого, которым впервые в российской истории был учрежден пост генерал-прокурора при правительствующем сенате и создан институт российской прокуратуры.
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общество, россия, владимир путин, борис ельцин
Общество, Россия, Владимир Путин, Борис Ельцин
Россияне ждут от прокуроров результативной работы, заявил Путин

Путин: россияне ждут от прокуроров последовательной и результативной работы

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Россияне ждут от прокуроров твердой, последовательной и результативной работы, прежде всего по таким направлениям, как защита трудовых, жилищных и других прав граждан, заявил президент РФ Владимир Путин, поздравляя российских прокуроров с профессиональным праздником. Поздравление президента опубликовано на сайте Кремля.
"Наши граждане ждут от вас твердой, последовательной и результативной работы, прежде всего по таким приоритетным направлениям, как защита трудовых, жилищных и других прав граждан, особенно ветеранов, инвалидов, детей-сирот, многодетных семей", - сказал Путин.
День работника прокуратуры ежегодно отмечается в России 12 января. Праздник был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 29 декабря 1995 года. Выбранная дата связана с подписанным 23 января (12 января по старому стилю) 1722 года указом Петра Великого, которым впервые в российской истории был учрежден пост генерал-прокурора при правительствующем сенате и создан институт российской прокуратуры.
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