Россияне ждут от прокуроров результативной работы, заявил Путин
Путин: россияне ждут от прокуроров последовательной и результативной работы
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Россияне ждут от прокуроров твердой, последовательной и результативной работы, прежде всего по таким направлениям, как защита трудовых, жилищных и других прав граждан, заявил президент РФ Владимир Путин, поздравляя российских прокуроров с профессиональным праздником. Поздравление президента опубликовано на сайте Кремля.
"Наши граждане ждут от вас твердой, последовательной и результативной работы, прежде всего по таким приоритетным направлениям, как защита трудовых, жилищных и других прав граждан, особенно ветеранов, инвалидов, детей-сирот, многодетных семей", - сказал Путин.
День работника прокуратуры ежегодно отмечается в России 12 января. Праздник был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 29 декабря 1995 года. Выбранная дата связана с подписанным 23 января (12 января по старому стилю) 1722 года указом Петра Великого, которым впервые в российской истории был учрежден пост генерал-прокурора при правительствующем сенате и создан институт российской прокуратуры.
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