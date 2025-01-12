https://ria.ru/20250112/putin-1993299365.html

Россияне ждут от прокуроров результативной работы, заявил Путин

Россияне ждут от прокуроров результативной работы, заявил Путин - РИА Новости, 12.01.2025

Россияне ждут от прокуроров результативной работы, заявил Путин

Россияне ждут от прокуроров твердой, последовательной и результативной работы, прежде всего по таким направлениям, как защита трудовых, жилищных и других прав... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T00:29:00+03:00

2025-01-12T00:29:00+03:00

2025-01-12T00:30:00+03:00

общество

россия

владимир путин

борис ельцин

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Россияне ждут от прокуроров твердой, последовательной и результативной работы, прежде всего по таким направлениям, как защита трудовых, жилищных и других прав граждан, заявил президент РФ Владимир Путин, поздравляя российских прокуроров с профессиональным праздником. Поздравление президента опубликовано на сайте Кремля."Наши граждане ждут от вас твердой, последовательной и результативной работы, прежде всего по таким приоритетным направлениям, как защита трудовых, жилищных и других прав граждан, особенно ветеранов, инвалидов, детей-сирот, многодетных семей", - сказал Путин. День работника прокуратуры ежегодно отмечается в России 12 января. Праздник был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 29 декабря 1995 года. Выбранная дата связана с подписанным 23 января (12 января по старому стилю) 1722 года указом Петра Великого, которым впервые в российской истории был учрежден пост генерал-прокурора при правительствующем сенате и создан институт российской прокуратуры.

https://ria.ru/20240326/rossiyane-1935920972.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин, борис ельцин