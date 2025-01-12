https://ria.ru/20250112/pulkovo-1993365726.html

В аэропорту Пулково сняли ограничения из-за погодных условий

В аэропорту Пулково сняли ограничения из-за погодных условий - РИА Новости, 12.01.2025

В аэропорту Пулково сняли ограничения из-за погодных условий

Петербургский аэропорт "Пулково" открыт на прием и выпуск воздушных судов, на запасных аэродромах в Москве ранее приземлились 17 самолетов, сообщает... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T17:45:00+03:00

2025-01-12T17:45:00+03:00

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пулково (аэропорт)

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково" открыт на прием и выпуск воздушных судов, на запасных аэродромах в Москве ранее приземлились 17 самолетов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.В воскресенье утром для очистки взлетно-посадочных полос от снега аэропорт Петербурга приостановил прием и отправку воздушных судов. В 13.25 мск аэропорт был открыт на прием и выпуск воздушных судов. Позже в 16.30 аэропорт вновь вновь временно приостановил прием и выпуск самолетов из-за сильных осадков."Аэропорт "Пулково" открыт на прием и выпуск воздушных судов. В период временного закрытия на запасных аэродромах в Москве приземлились 17 самолетов, выполнявших рейсы в Северную столицу", - говорится в сообщении.Ведомство уточнило, что, по данным аэродромной службы, коэффициент сцепления ВПП находится в нормативном состоянии.

https://ria.ru/20250112/pulkovo-1993340705.html

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пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, безопасность, общество, москва, санкт-петербург