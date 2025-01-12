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В аэропорту Пулково сняли ограничения из-за погодных условий - РИА Новости, 12.01.2025
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17:45 12.01.2025 (обновлено: 19:40 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/pulkovo-1993365726.html
В аэропорту Пулково сняли ограничения из-за погодных условий
В аэропорту Пулково сняли ограничения из-за погодных условий - РИА Новости, 12.01.2025
В аэропорту Пулково сняли ограничения из-за погодных условий
Петербургский аэропорт "Пулково" открыт на прием и выпуск воздушных судов, на запасных аэродромах в Москве ранее приземлились 17 самолетов, сообщает... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T17:45:00+03:00
2025-01-12T19:40:00+03:00
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
безопасность
общество
москва
санкт-петербург
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково" открыт на прием и выпуск воздушных судов, на запасных аэродромах в Москве ранее приземлились 17 самолетов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.В воскресенье утром для очистки взлетно-посадочных полос от снега аэропорт Петербурга приостановил прием и отправку воздушных судов. В 13.25 мск аэропорт был открыт на прием и выпуск воздушных судов. Позже в 16.30 аэропорт вновь вновь временно приостановил прием и выпуск самолетов из-за сильных осадков."Аэропорт "Пулково" открыт на прием и выпуск воздушных судов. В период временного закрытия на запасных аэродромах в Москве приземлились 17 самолетов, выполнявших рейсы в Северную столицу", - говорится в сообщении.Ведомство уточнило, что, по данным аэродромной службы, коэффициент сцепления ВПП находится в нормативном состоянии.
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пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, безопасность, общество, москва, санкт-петербург
Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Безопасность, Общество, Москва, Санкт-Петербург
В аэропорту Пулково сняли ограничения из-за погодных условий

Пулково снова принимает и выпускает самолеты после ограничений из-за осадков

© Официальный канал пресс-службы компании "Воздушные Ворота Северной Столицы"Обстановка в аэропорту "Пулково". 12 января 2025
Обстановка в аэропорту Пулково. 12 января 2025 - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© Официальный канал пресс-службы компании "Воздушные Ворота Северной Столицы"
Обстановка в аэропорту "Пулково". 12 января 2025
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково" открыт на прием и выпуск воздушных судов, на запасных аэродромах в Москве ранее приземлились 17 самолетов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
В воскресенье утром для очистки взлетно-посадочных полос от снега аэропорт Петербурга приостановил прием и отправку воздушных судов. В 13.25 мск аэропорт был открыт на прием и выпуск воздушных судов. Позже в 16.30 аэропорт вновь вновь временно приостановил прием и выпуск самолетов из-за сильных осадков.
"Аэропорт "Пулково" открыт на прием и выпуск воздушных судов. В период временного закрытия на запасных аэродромах в Москве приземлились 17 самолетов, выполнявших рейсы в Северную столицу", - говорится в сообщении.
Ведомство уточнило, что, по данным аэродромной службы, коэффициент сцепления ВПП находится в нормативном состоянии.
Обстановка в аэропорту Пулково. 12 января 2025 - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
В Пулково задержали около 50 рейсов из-за погодных условий
Вчера, 13:32
 
Пулково (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)РоссияБезопасностьОбществоМоскваСанкт-Петербург
 
 
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