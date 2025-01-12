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В аэропорту Пулково ввели временные ограничения из-за непогоды - РИА Новости, 12.01.2025
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16:39 12.01.2025 (обновлено: 16:49 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/pulkovo-1993358552.html
В аэропорту Пулково ввели временные ограничения из-за непогоды
В аэропорту Пулково ввели временные ограничения из-за непогоды - РИА Новости, 12.01.2025
В аэропорту Пулково ввели временные ограничения из-за непогоды
Петербургский аэропорт "Пулково" приостановил прием и выпуск самолетов предварительно до 17.10 мск из-за сильных осадков, возможен уход рейсов на запасные... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T16:39:00+03:00
2025-01-12T16:49:00+03:00
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
санкт-петербург
безопасность
общество
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково" приостановил прием и выпуск самолетов предварительно до 17.10 мск из-за сильных осадков, возможен уход рейсов на запасные аэродромы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.В воскресенье утром для очистки взлетно-посадочных полос от снега аэропорт Петербурга приостановил прием и отправку воздушных судов. В 13.25 мск аэропорт был открыт на прием и выпуск воздушных судов."Аэропорт принял решение приостановить прием и выпуск самолетов, предварительно, на 40 минут - с 16.30 до 17.10 мск", - говорится в сообщении.Ведомство уточнило, что в этот период возможны "уходы" самолетов, совершающих рейсы в "Пулково", на запасные аэродромы."Отметим, что в период работы аэропорта после его открытия в 13.20 мск Пулково обслужил суммарно на прилет и вылет более 10 рейсов", - добавляет Росавиация.
https://ria.ru/20250112/pulkovo-1993340705.html
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пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, санкт-петербург, безопасность, общество
Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Санкт-Петербург, Безопасность, Общество
В аэропорту Пулково ввели временные ограничения из-за непогоды

Росавиация: аэропорт Пулково приостановил прием и выпуск самолетов из-за осадков

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково" приостановил прием и выпуск самолетов предварительно до 17.10 мск из-за сильных осадков, возможен уход рейсов на запасные аэродромы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
В воскресенье утром для очистки взлетно-посадочных полос от снега аэропорт Петербурга приостановил прием и отправку воздушных судов. В 13.25 мск аэропорт был открыт на прием и выпуск воздушных судов.
"Аэропорт принял решение приостановить прием и выпуск самолетов, предварительно, на 40 минут - с 16.30 до 17.10 мск", - говорится в сообщении.
Ведомство уточнило, что в этот период возможны "уходы" самолетов, совершающих рейсы в "Пулково", на запасные аэродромы.
"Отметим, что в период работы аэропорта после его открытия в 13.20 мск Пулково обслужил суммарно на прилет и вылет более 10 рейсов", - добавляет Росавиация.
Терминал Пулково-1 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
В Пулково задержали около 50 рейсов из-за погодных условий
13:32
 
Пулково (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)РоссияСанкт-ПетербургБезопасностьОбщество
 
 
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