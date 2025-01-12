https://ria.ru/20250112/pulkovo-1993358552.html

В аэропорту Пулково ввели временные ограничения из-за непогоды

В аэропорту Пулково ввели временные ограничения из-за непогоды - РИА Новости, 12.01.2025

В аэропорту Пулково ввели временные ограничения из-за непогоды

Петербургский аэропорт "Пулково" приостановил прием и выпуск самолетов предварительно до 17.10 мск из-за сильных осадков, возможен уход рейсов на запасные... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T16:39:00+03:00

2025-01-12T16:39:00+03:00

2025-01-12T16:49:00+03:00

пулково (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия

санкт-петербург

безопасность

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930679835_0:331:3050:2048_1920x0_80_0_0_5bf954977a7a41ab58bf9c635cc634ac.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково" приостановил прием и выпуск самолетов предварительно до 17.10 мск из-за сильных осадков, возможен уход рейсов на запасные аэродромы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.В воскресенье утром для очистки взлетно-посадочных полос от снега аэропорт Петербурга приостановил прием и отправку воздушных судов. В 13.25 мск аэропорт был открыт на прием и выпуск воздушных судов."Аэропорт принял решение приостановить прием и выпуск самолетов, предварительно, на 40 минут - с 16.30 до 17.10 мск", - говорится в сообщении.Ведомство уточнило, что в этот период возможны "уходы" самолетов, совершающих рейсы в "Пулково", на запасные аэродромы."Отметим, что в период работы аэропорта после его открытия в 13.20 мск Пулково обслужил суммарно на прилет и вылет более 10 рейсов", - добавляет Росавиация.

https://ria.ru/20250112/pulkovo-1993340705.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, санкт-петербург, безопасность, общество