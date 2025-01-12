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В аэропорту Пулково сняли временные ограничения - РИА Новости, 12.01.2025
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13:36 12.01.2025
https://ria.ru/20250112/pulkovo-1993340915.html
В аэропорту Пулково сняли временные ограничения
В аэропорту Пулково сняли временные ограничения - РИА Новости, 12.01.2025
В аэропорту Пулково сняли временные ограничения
Петербургский аэропорт Пулково открыт на прием и выпуск воздушных судов после временного закрытия из-за непогоды, сообщила Росавиация в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T13:36:00+03:00
2025-01-12T13:36:00+03:00
санкт-петербург
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Петербургский аэропорт Пулково открыт на прием и выпуск воздушных судов после временного закрытия из-за непогоды, сообщила Росавиация в своем Telegram-канале. В воскресенье утром для очистки взлетно-посадочных полос от снега аэропорт Петербурга приостановил прием и отправку воздушных судов. "Аэропорт Пулково открыт на прием и выпуск воздушных судов. По данным аэродромных служб, коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы находится в нормативном состоянии", - говорится в сообщении. Росавиация добавила, что в период временного закрытия на запасных аэродромах приземлились 33 самолета, выполнявших рейсы в Петербург.
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санкт-петербург, пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Санкт-Петербург, Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Пулково сняли временные ограничения

Аэропорт Пулково открыл прием и выпуск воздушных судов после временного закрытия

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Петербургский аэропорт Пулково открыт на прием и выпуск воздушных судов после временного закрытия из-за непогоды, сообщила Росавиация в своем Telegram-канале.
В воскресенье утром для очистки взлетно-посадочных полос от снега аэропорт Петербурга приостановил прием и отправку воздушных судов.
"Аэропорт Пулково открыт на прием и выпуск воздушных судов. По данным аэродромных служб, коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы находится в нормативном состоянии", - говорится в сообщении.
Росавиация добавила, что в период временного закрытия на запасных аэродромах приземлились 33 самолета, выполнявших рейсы в Петербург.
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Санкт-ПетербургПулково (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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