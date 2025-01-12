https://ria.ru/20250112/pulkovo-1993340915.html

В аэропорту Пулково сняли временные ограничения

В аэропорту Пулково сняли временные ограничения - РИА Новости, 12.01.2025

В аэропорту Пулково сняли временные ограничения

Петербургский аэропорт Пулково открыт на прием и выпуск воздушных судов после временного закрытия из-за непогоды, сообщила Росавиация в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T13:36:00+03:00

2025-01-12T13:36:00+03:00

2025-01-12T13:36:00+03:00

санкт-петербург

пулково (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Петербургский аэропорт Пулково открыт на прием и выпуск воздушных судов после временного закрытия из-за непогоды, сообщила Росавиация в своем Telegram-канале. В воскресенье утром для очистки взлетно-посадочных полос от снега аэропорт Петербурга приостановил прием и отправку воздушных судов. "Аэропорт Пулково открыт на прием и выпуск воздушных судов. По данным аэродромных служб, коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы находится в нормативном состоянии", - говорится в сообщении. Росавиация добавила, что в период временного закрытия на запасных аэродромах приземлились 33 самолета, выполнявших рейсы в Петербург.

https://ria.ru/20250111/rosaviatsiya-1993290096.html

санкт-петербург

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санкт-петербург, пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)