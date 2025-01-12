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В Пулково приостановили прием и отправку воздушных судов из-за метеоусловий - РИА Новости, 12.01.2025
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09:22 12.01.2025 (обновлено: 10:04 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/pulkovo-1993317726.html
В Пулково приостановили прием и отправку воздушных судов из-за метеоусловий
В Пулково приостановили прием и отправку воздушных судов из-за метеоусловий - РИА Новости, 12.01.2025
В Пулково приостановили прием и отправку воздушных судов из-за метеоусловий
Петербургский аэропорт Пулково приостановил, предварительно, до 9.15 мск прием и отправку воздушных судов для очистки взлетно-посадочной полосы (ВПП) от снега,... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T09:22:00+03:00
2025-01-12T10:04:00+03:00
пулково (аэропорт)
общество
санкт-петербург
ленинградская область
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Петербургский аэропорт Пулково приостановил, предварительно, до 9.15 мск прием и отправку воздушных судов для очистки взлетно-посадочной полосы (ВПП) от снега, сообщила пресс-служба аэропорта в своем Telegram-канале. "Пулково работает в сложных метеоусловиях. На текущий момент для очистки взлетно-посадочной полосы от снега аэропорт приостановил прием и отправку воздушных судов", - говорится в сообщении. Предварительно, возобновление приема и отправки рейсов начнется после 9.15 мск, добавили в пресс-службе аэропорта.Позже в пресс-службе уточнили, что возобновление полетов ожидается после нормализации погодных условий, приостановка приема и отправки рейсов была продлена.
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пулково (аэропорт), общество, санкт-петербург, ленинградская область
Пулково (аэропорт), Общество, Санкт-Петербург, Ленинградская область
В Пулково приостановили прием и отправку воздушных судов из-за метеоусловий

В Пулково приостановили полеты воздушных судов для очистки ВПП от снега

© Кадр видео из соцсетейОбстановка в аэропорту "Пулково"
Обстановка в аэропорту Пулково - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© Кадр видео из соцсетей
Обстановка в аэропорту "Пулково"
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Петербургский аэропорт Пулково приостановил, предварительно, до 9.15 мск прием и отправку воздушных судов для очистки взлетно-посадочной полосы (ВПП) от снега, сообщила пресс-служба аэропорта в своем Telegram-канале.
«
"Пулково работает в сложных метеоусловиях. На текущий момент для очистки взлетно-посадочной полосы от снега аэропорт приостановил прием и отправку воздушных судов", - говорится в сообщении.
Предварительно, возобновление приема и отправки рейсов начнется после 9.15 мск, добавили в пресс-службе аэропорта.
Позже в пресс-службе уточнили, что возобновление полетов ожидается после нормализации погодных условий, приостановка приема и отправки рейсов была продлена.
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