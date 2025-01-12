https://ria.ru/20250112/pulkovo-1993317726.html

В Пулково приостановили прием и отправку воздушных судов из-за метеоусловий

В Пулково приостановили прием и отправку воздушных судов из-за метеоусловий - РИА Новости, 12.01.2025

В Пулково приостановили прием и отправку воздушных судов из-за метеоусловий

Петербургский аэропорт Пулково приостановил, предварительно, до 9.15 мск прием и отправку воздушных судов для очистки взлетно-посадочной полосы (ВПП) от снега,... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T09:22:00+03:00

2025-01-12T09:22:00+03:00

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пулково (аэропорт)

общество

санкт-петербург

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Петербургский аэропорт Пулково приостановил, предварительно, до 9.15 мск прием и отправку воздушных судов для очистки взлетно-посадочной полосы (ВПП) от снега, сообщила пресс-служба аэропорта в своем Telegram-канале. "Пулково работает в сложных метеоусловиях. На текущий момент для очистки взлетно-посадочной полосы от снега аэропорт приостановил прием и отправку воздушных судов", - говорится в сообщении. Предварительно, возобновление приема и отправки рейсов начнется после 9.15 мск, добавили в пресс-службе аэропорта.Позже в пресс-службе уточнили, что возобновление полетов ожидается после нормализации погодных условий, приостановка приема и отправки рейсов была продлена.

https://ria.ru/20250108/sakhalin-1992786292.html

санкт-петербург

ленинградская область

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Ольга Фомченкова

пулково (аэропорт), общество, санкт-петербург, ленинградская область