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В США назвали новую версию начала масштабных пожаров в Калифорнии

В США назвали новую версию начала масштабных пожаров в Калифорнии - РИА Новости, 12.01.2025

В США назвали новую версию начала масштабных пожаров в Калифорнии

Крупные лесные пожары в Калифорнии могли начаться из-за оборванного провода, пишет Bloomberg со ссылкой на коммунальную компанию Edison International. РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T10:38:00+03:00

2025-01-12T10:38:00+03:00

2025-01-12T10:38:00+03:00

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лесные пожары в калифорнии в 2025 году

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Крупные лесные пожары в Калифорнии могли начаться из-за оборванного провода, пишет Bloomberg со ссылкой на коммунальную компанию Edison International."На опоре, связанной с линией Eagle Rock Sylmar 220 кВ, был обнаружен упавший провод", — говорится в публикации.В компании при этом добавили, что не могут точно сказать, произошло ли повреждение кабеля до или после начала пожаров в Южной Калифорнии.Мощные природные пожары начались в округе Лос-Анджелес 7 января. Это стихийное бедствие уже назвали одним из самых разрушительных в истории региона. По мнению метеорологов, причиной быстрого распространения огня стала сухая и очень ветреная погода.По оценке сервиса наблюдения за погодой AccuWeather, ущерб уже составляет около 150 миллиардов долларов. Сгорели дома многих известных голливудских актеров, в том числе Энтони Хопкинса, Адама Броди, Анны Фэрис, Мела Гибсона и других.При этом, как пишет Daily Mail, мэр Лос-Анджелеса менее чем за неделю до начала пожаров потребовала сократить бюджет пожарных на 49 миллионов долларов, что предполагало закрытие 16 пожарных станций.

https://ria.ru/20250112/amerika-1993290702.html

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