https://ria.ru/20250112/pozhar-1993353889.html

В Химках загорелось производственное помещение

В Химках загорелось производственное помещение - РИА Новости, 12.01.2025

В Химках загорелось производственное помещение

В подмосковных Химках на площади 1,2 тысячи квадратных метров горит помещение по производству и хранению пленки, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T15:49:00+03:00

2025-01-12T15:49:00+03:00

2025-01-12T16:33:00+03:00

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

химки (городской округ в московской области)

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В подмосковных Химках на площади 1,2 тысячи квадратных метров горит помещение по производству и хранению пленки, сообщает МЧС России в Telegram-канале."В Химках на 1200 "квадратах" горит помещение по производству и хранению пленки. Пожар тушат 81 специалист и 27 единиц техники", - говорится в публикации.Столичная прокуратура уточняет, что в воскресенье в 13.20 мск поступило сообщение о возгорании в здании по производству полимерных материалов и переработке пластика на улице Заводская, информация о пострадавших не поступала.

https://ria.ru/20250111/pozhar-1993286247.html

россия

химки (городской округ в московской области)

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар в производственном помещении в Химках В подмосковных Химках на 1,2 тыс "квадратах" горит помещение по производству и хранению пленки, сообщило МЧС. 2025-01-12T15:49 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, химки (городской округ в московской области), московская область (подмосковье), происшествия