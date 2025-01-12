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В Химках загорелось производственное помещение - РИА Новости, 12.01.2025
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15:49 12.01.2025 (обновлено: 16:33 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/pozhar-1993353889.html
В Химках загорелось производственное помещение
В Химках загорелось производственное помещение - РИА Новости, 12.01.2025
В Химках загорелось производственное помещение
В подмосковных Химках на площади 1,2 тысячи квадратных метров горит помещение по производству и хранению пленки, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 12.01.2025
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2025-01-12T16:33:00+03:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
химки (городской округ в московской области)
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В подмосковных Химках на площади 1,2 тысячи квадратных метров горит помещение по производству и хранению пленки, сообщает МЧС России в Telegram-канале."В Химках на 1200 "квадратах" горит помещение по производству и хранению пленки. Пожар тушат 81 специалист и 27 единиц техники", - говорится в публикации.Столичная прокуратура уточняет, что в воскресенье в 13.20 мск поступило сообщение о возгорании в здании по производству полимерных материалов и переработке пластика на улице Заводская, информация о пострадавших не поступала.
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россия
химки (городской округ в московской области)
московская область (подмосковье)
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Пожар в производственном помещении в Химках
В подмосковных Химках на 1,2 тыс "квадратах" горит помещение по производству и хранению пленки, сообщило МЧС.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, химки (городской округ в московской области), московская область (подмосковье), происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Химки (городской округ в Московской области), Московская область (Подмосковье), Происшествия
В Химках загорелось производственное помещение

МЧС: в Химках загорелось помещение по производству и хранению пленки

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В подмосковных Химках на площади 1,2 тысячи квадратных метров горит помещение по производству и хранению пленки, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
"В Химках на 1200 "квадратах" горит помещение по производству и хранению пленки. Пожар тушат 81 специалист и 27 единиц техники", - говорится в публикации.
Столичная прокуратура уточняет, что в воскресенье в 13.20 мск поступило сообщение о возгорании в здании по производству полимерных материалов и переработке пластика на улице Заводская, информация о пострадавших не поступала.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияХимки (городской округ в Московской области)Московская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
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