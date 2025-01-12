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Умерла вице-президент "Федерации киноклубов России" Лариса Островская
Умерла вице-президент "Федерации киноклубов России" Лариса Островская - РИА Новости, 12.01.2025
Умерла вице-президент "Федерации киноклубов России" Лариса Островская
Вице-президент "Федерации киноклубов России" кинокритик Лариса Островская умерла в возрасте 91 года, сообщила её подруга Наталья Иванова. РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T20:51:00+03:00
2025-01-12T20:51:00+03:00
2025-01-12T20:51:00+03:00
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лариса островская (кинокритик)
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Вице-президент "Федерации киноклубов России" кинокритик Лариса Островская умерла в возрасте 91 года, сообщила её подруга Наталья Иванова. "Грустная весть. Сегодня утром на 92-м году жизни ушла от нас Лариса Михайловна Островская. На протяжении многих-многих лет нас связывала больше, чем просто дружба - это была своего рода почти родственная близость, отношения матери и дочери. Она так и называла меня доченькой и это так грело душу… Мне будет ее очень не хватать, моего строгого судьи, моей обожаемой и сердечной Ларисы Михайловны, моего хранителя!" - написала Иванова на своей странице в соцсети "ВКонтакте". По её словам, жизнь Островской была наполнена пристрастием к кинематографу. Начиналось все с киноклуба "Зеркало", потом был "Франкофон" совместно с Францией, более 30 лет было отдано центральному совету "Федерации киноклубов России" и до последнего дня - работа в "Медиаклубе Чехов". "У нее была потрясающая способность объединять людей, заранее зная, что это будет иметь продолжение. А сколько раз она выручала меня словом, вовремя написанной рецензией, причем все было по гамбургскому счету: если понравится - напишет, замолвит слово, если нет - не жди похвалы!", - вспомнила Иванова.
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франция, россия, лариса островская (кинокритик)
Франция, Россия, Лариса Островская (кинокритик)
Умерла вице-президент "Федерации киноклубов России" Лариса Островская
Кинокритик Лариса Островская умерла в возрасте 91 года
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Вице-президент "Федерации киноклубов России" кинокритик Лариса Островская умерла в возрасте 91 года, сообщила её подруга Наталья Иванова.
"Грустная весть. Сегодня утром на 92-м году жизни ушла от нас Лариса Михайловна Островская. На протяжении многих-многих лет нас связывала больше, чем просто дружба - это была своего рода почти родственная близость, отношения матери и дочери. Она так и называла меня доченькой и это так грело душу… Мне будет ее очень не хватать, моего строгого судьи, моей обожаемой и сердечной Ларисы Михайловны, моего хранителя!" - написала Иванова на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По её словам, жизнь Островской была наполнена пристрастием к кинематографу. Начиналось все с киноклуба "Зеркало", потом был "Франкофон" совместно с Францией
, более 30 лет было отдано центральному совету "Федерации киноклубов России" и до последнего дня - работа в "Медиаклубе Чехов".
"У нее была потрясающая способность объединять людей, заранее зная, что это будет иметь продолжение. А сколько раз она выручала меня словом, вовремя написанной рецензией, причем все было по гамбургскому счету: если понравится - напишет, замолвит слово, если нет - не жди похвалы!", - вспомнила Иванова.