https://ria.ru/20250112/ostrovskaya-1993382423.html

Умерла вице-президент "Федерации киноклубов России" Лариса Островская

Умерла вице-президент "Федерации киноклубов России" Лариса Островская - РИА Новости, 12.01.2025

Умерла вице-президент "Федерации киноклубов России" Лариса Островская

Вице-президент "Федерации киноклубов России" кинокритик Лариса Островская умерла в возрасте 91 года, сообщила её подруга Наталья Иванова. РИА Новости, 12.01.2025

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франция

россия

лариса островская (кинокритик)

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Вице-президент "Федерации киноклубов России" кинокритик Лариса Островская умерла в возрасте 91 года, сообщила её подруга Наталья Иванова. "Грустная весть. Сегодня утром на 92-м году жизни ушла от нас Лариса Михайловна Островская. На протяжении многих-многих лет нас связывала больше, чем просто дружба - это была своего рода почти родственная близость, отношения матери и дочери. Она так и называла меня доченькой и это так грело душу… Мне будет ее очень не хватать, моего строгого судьи, моей обожаемой и сердечной Ларисы Михайловны, моего хранителя!" - написала Иванова на своей странице в соцсети "ВКонтакте". По её словам, жизнь Островской была наполнена пристрастием к кинематографу. Начиналось все с киноклуба "Зеркало", потом был "Франкофон" совместно с Францией, более 30 лет было отдано центральному совету "Федерации киноклубов России" и до последнего дня - работа в "Медиаклубе Чехов". "У нее была потрясающая способность объединять людей, заранее зная, что это будет иметь продолжение. А сколько раз она выручала меня словом, вовремя написанной рецензией, причем все было по гамбургскому счету: если понравится - напишет, замолвит слово, если нет - не жди похвалы!", - вспомнила Иванова.

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франция, россия, лариса островская (кинокритик)