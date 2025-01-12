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К слушавшим Shaman киевлянам пришли с обысками - РИА Новости, 12.01.2025
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16:03 12.01.2025 (обновлено: 16:59 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/obysk-1993355039.html
К слушавшим Shaman киевлянам пришли с обысками
К слушавшим Shaman киевлянам пришли с обысками - РИА Новости, 12.01.2025
К слушавшим Shaman киевлянам пришли с обысками
В Киеве у группы людей, слушавших музыку на русском языке, провели обыски, сообщило издание "Страна.ua". РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T16:03:00+03:00
2025-01-12T16:59:00+03:00
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В Киеве у группы людей, слушавших музыку на русском языке, провели обыски, сообщило издание "Страна.ua"."К парням, которые катались по Киеву под российские песни и пели песню Шамана "Я русский", пришла с обыском полиция", — говорится в тексте.Как отмечает издание, полиция заявила, что нашла оружие и боеприпасы.Позавчера украинские силовики объявили в розыск группу молодых людей, перекрывших движение и слушавших российскую музыку, соответствующие кадры распространились в Сети. Как позднее сообщили СМИ, среди прочего участники инцидента громко включали композицию "Я русский" певца Shaman.Накануне молодых людей доставили в полицию, но, как писали СМИ, задержанные отказались раскаиваться и заявили о заказном характере кампании против них.После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019-м Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований ЕК, — он ужесточает ограничения в использовании русского языка, в то время как использование языков других нацменьшинств должно получить серьезные поблажки.Как сообщало Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминации в сравнении с малочисленными группами носителей официального языка Европейского союза.
https://ria.ru/20250112/kiev-1993350920.html
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в мире, украина, киев, россия, верховная рада украины, еврокомиссия
В мире, Украина, Киев, Россия, Верховная Рада Украины, Еврокомиссия
К слушавшим Shaman киевлянам пришли с обысками

В домах молодых людей, катавшихся по Киеву под русские песни, прошли обыски

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В Киеве у группы людей, слушавших музыку на русском языке, провели обыски, сообщило издание "Страна.ua".
"К парням, которые катались по Киеву под российские песни и пели песню Шамана "Я русский", пришла с обыском полиция", — говорится в тексте.
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Как отмечает издание, полиция заявила, что нашла оружие и боеприпасы.
Позавчера украинские силовики объявили в розыск группу молодых людей, перекрывших движение и слушавших российскую музыку, соответствующие кадры распространились в Сети. Как позднее сообщили СМИ, среди прочего участники инцидента громко включали композицию "Я русский" певца Shaman.
Накануне молодых людей доставили в полицию, но, как писали СМИ, задержанные отказались раскаиваться и заявили о заказном характере кампании против них.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019-м Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований ЕК, — он ужесточает ограничения в использовании русского языка, в то время как использование языков других нацменьшинств должно получить серьезные поблажки.
Как сообщало Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминации в сравнении с малочисленными группами носителей официального языка Европейского союза.
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