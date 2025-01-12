https://ria.ru/20250112/obysk-1993355039.html

К слушавшим Shaman киевлянам пришли с обысками

К слушавшим Shaman киевлянам пришли с обысками - РИА Новости, 12.01.2025

К слушавшим Shaman киевлянам пришли с обысками

В Киеве у группы людей, слушавших музыку на русском языке, провели обыски, сообщило издание "Страна.ua". РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T16:03:00+03:00

2025-01-12T16:03:00+03:00

2025-01-12T16:59:00+03:00

в мире

украина

киев

россия

верховная рада украины

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972718600_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_918eef21e8c53440a4014b7c5ce862e9.jpg

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В Киеве у группы людей, слушавших музыку на русском языке, провели обыски, сообщило издание "Страна.ua"."К парням, которые катались по Киеву под российские песни и пели песню Шамана "Я русский", пришла с обыском полиция", — говорится в тексте.Как отмечает издание, полиция заявила, что нашла оружие и боеприпасы.Позавчера украинские силовики объявили в розыск группу молодых людей, перекрывших движение и слушавших российскую музыку, соответствующие кадры распространились в Сети. Как позднее сообщили СМИ, среди прочего участники инцидента громко включали композицию "Я русский" певца Shaman.Накануне молодых людей доставили в полицию, но, как писали СМИ, задержанные отказались раскаиваться и заявили о заказном характере кампании против них.После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019-м Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований ЕК, — он ужесточает ограничения в использовании русского языка, в то время как использование языков других нацменьшинств должно получить серьезные поблажки.Как сообщало Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминации в сравнении с малочисленными группами носителей официального языка Европейского союза.

https://ria.ru/20250112/kiev-1993350920.html

https://ria.ru/20250106/zelenskij-1992623065.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, россия, верховная рада украины, еврокомиссия