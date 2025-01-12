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В Херсонской области пожилая женщина погибла при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 12.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:23 12.01.2025 (обновлено: 11:26 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/obstrel-1993327958.html
В Херсонской области пожилая женщина погибла при атаке дрона ВСУ
В Херсонской области пожилая женщина погибла при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 12.01.2025
В Херсонской области пожилая женщина погибла при атаке дрона ВСУ
Женщина погибла в результате атаки FPV-дрона в Херсонской области, также был ранен мужчина, он госпитализирован, сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T11:23:00+03:00
2025-01-12T11:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
владимир сальдо
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Женщина погибла в результате атаки FPV-дрона в Херсонской области, также был ранен мужчина, он госпитализирован, сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."FPV-дрон с правого берега целенаправленно атаковал гражданский легковой автомобиль в Старой Збурьевке, в результате чего рядом с собственным домом погибла 76-летняя женщина", - написал он.Сальдо добавил, что получивший ранения 57-летний мужчина доставлен в Скадовскую ЦРБ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия, Владимир Сальдо
В Херсонской области пожилая женщина погибла при атаке дрона ВСУ

Сальдо: 76-летняя женщина погибла при атаке дрона ВСУ в Старой Збурьевке

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия атаки ВСУ на автомобиль в Старой Збурьевке Херсонской области
Последствия атаки ВСУ на автомобиль в Старой Збурьевке Херсонской области - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Женщина погибла в результате атаки FPV-дрона в Херсонской области, также был ранен мужчина, он госпитализирован, сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"FPV-дрон с правого берега целенаправленно атаковал гражданский легковой автомобиль в Старой Збурьевке, в результате чего рядом с собственным домом погибла 76-летняя женщина", - написал он.
Сальдо добавил, что получивший ранения 57-летний мужчина доставлен в Скадовскую ЦРБ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияВладимир Сальдо
 
 
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