https://ria.ru/20250112/obstrel-1993327958.html

В Херсонской области пожилая женщина погибла при атаке дрона ВСУ

В Херсонской области пожилая женщина погибла при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 12.01.2025

В Херсонской области пожилая женщина погибла при атаке дрона ВСУ

Женщина погибла в результате атаки FPV-дрона в Херсонской области, также был ранен мужчина, он госпитализирован, сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T11:23:00+03:00

2025-01-12T11:23:00+03:00

2025-01-12T11:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

происшествия

владимир сальдо

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Женщина погибла в результате атаки FPV-дрона в Херсонской области, также был ранен мужчина, он госпитализирован, сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."FPV-дрон с правого берега целенаправленно атаковал гражданский легковой автомобиль в Старой Збурьевке, в результате чего рядом с собственным домом погибла 76-летняя женщина", - написал он.Сальдо добавил, что получивший ранения 57-летний мужчина доставлен в Скадовскую ЦРБ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия, владимир сальдо