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В Херсонской области пожилая женщина погибла при атаке дрона ВСУ
В Херсонской области пожилая женщина погибла при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 12.01.2025
В Херсонской области пожилая женщина погибла при атаке дрона ВСУ
Женщина погибла в результате атаки FPV-дрона в Херсонской области, также был ранен мужчина, он госпитализирован, сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T11:23:00+03:00
2025-01-12T11:23:00+03:00
2025-01-12T11:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
владимир сальдо
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Женщина погибла в результате атаки FPV-дрона в Херсонской области, также был ранен мужчина, он госпитализирован, сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."FPV-дрон с правого берега целенаправленно атаковал гражданский легковой автомобиль в Старой Збурьевке, в результате чего рядом с собственным домом погибла 76-летняя женщина", - написал он.Сальдо добавил, что получивший ранения 57-летний мужчина доставлен в Скадовскую ЦРБ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия, Владимир Сальдо
В Херсонской области пожилая женщина погибла при атаке дрона ВСУ
Сальдо: 76-летняя женщина погибла при атаке дрона ВСУ в Старой Збурьевке